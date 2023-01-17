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Eylem yapıldı... "Yobaz Müftü Kıbrıs'tan Defol"

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Türkiye’deki saray rejiminin atadığı Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın infial yaratan sözlerine karşı toplumun her kesiminden insan sokaktaydı ve hep bir ağızdan bağırdı: “Yobaz müftü Kıbrıs'tan defol!"...
Eylem yapıldı... "Yobaz Müftü Kıbrıs'tan Defol"

Türkiye’deki saray rejiminin atadığı Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın infial yaratan sözlerine karşı toplumun her kesiminden insan sokaktaydı ve hep bir ağızdan bağırdı: “Yobaz müftü Kıbrıs'tan defol!"...

46 kuruluş, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın kamuoyunda tepkiye yol açan açıklamalarını protesto etmek için Kumsal Park'ta buluştu.

Eylemde "Özgürlüğünü seven defansa gelsin", "Eşitlikten vazgeçmiyoruz" pankartları açıldı,

“Yobaz müftü Kıbrıs’tan defol”, “Külliye değil sığınma evi”, “Kıbrıs’ta tarikat istemiyoruz”, “Ünsal evine, Kıbrıs senin neyine?”, Cami değil, sığınma evi”, “Geceler, sokaklar, meydanlar bizim” sloganları atıldı.

Eyleme destek verenler…

“Haddini aştı, sabrımız taştı” sloganı ile düzenlenen eyleme destek verenler şöyle:

"Akova Kadınlar Derneği, Alevi Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Barış Derneği, Basın-Sen, Biyologlar Derneği, CTP Kadın Örgütü, Çağ-Sen, Çatalköy Geliştirme ve Kültür Derneği, Daü-Sen, Dev-İş, Girne Düşünce Derneği, Güç-Sen, Gükad, İnsan Hakları Platformu, Kadın Eğitimi Kolektifi, Kadından Yaşama Destek Derneği, Kamu-Sen, Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları Birliği, Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, Kuir Kıbrıs Derneği, Mağusa Kadın Merkezi Derneği, Mağusa Kültür Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Pozitif Düşün Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi, Sol Hareket, TDP, Vakıflar Ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği, Yeşil Barış Hareketi, YKP ve Daü-Birsen.”

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