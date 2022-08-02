Eylemciler Polis Engelini Aşarak Bakanlığa Girdi!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) öğretmen haklarının geriye götürülmeye çalışıldığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Bakanlık önünde saat 12.00 sularında çadır kuran eylemciler Yüksek Danışma Kurulu toplantısı öncesinde “Topluma ve öğretmene yapılan saldırılar karşısında susmayacağız” ve “Öğretmen boyun eğmez” pankartları açarak Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ve hükümeti protesto etti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş burada eylemcilere hitaben yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaz sıcağında öğretmenleri bakanlık önüne toplanmaya zorladığını belirterek, "Bakanlık utanmalı" dedi.

1985 ve 1991’de yapılan öğretmen yasalarında istişarenin terk edilmediğini anlatan Maviş, Öğretmen Yasasının katılımcı demokrasi, araştırma geliştirme ve belli paylaşım ve değerlendirmeler sonucu ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Eğitimin bir bilim olduğunu ve anlık kararlarla değiştirilemeyeceğini kaydeden Maviş, öğretmen haklarının geriye götürülmeye çalışıldığını, branş odası, tuvalet, spor salonu, gece bekçisi, akıllı tahta, internet, hizmet içi eğitim, yabancı öğrenciler için dil ve kültür eğitimi bekleyen okullar olmasına rağmen, hükümetin tüm bunlar yerine öğretmenin çalışma sistemi ve saatlerine göz koyduğunu savundu.

"Eğitimi siyasete meze yapmayacaklarını" vurgulayan Maviş, dış temsilcilikler, bakanlık müdür-müşavir atamalarından tasarruf edilebileceğini belirterek, sendikaların nitelikli öğretmen, pedagojik uzmanlıklara saygı, istişare, öğretmene güven beklentisi olduğunu, Öğretmen Yasasıyla ilgili yasa tasarılarının geri çekilerek öğretmenlerin de sürece demokrasi çerçevesinde katılımının sağlanmasını istediklerini söyledi.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı da, Bakan Nazım Çavuşoğlu’nun öğretmenin her koşulda hakkını aramaya devam edeceğini açıkladı.

Çavuşoğlu’nun eğitimle ilgili hiçbir kaygısı olmadığını savunan Elmalı, yasanın içerisindeki bazı maddelerin adeta “cımbızla çekilerek” değişiklik yapılmaya çalışıldığını, bu arada da bazı okulların yıkılmaya yüz tuttuğunu ileri sürdü.

Elmalı, eğitimde var olan sorunlara Bakanlığın her gün yeni sorunlar eklemeye devam ettiğini iddia ederek, Bakanlığa daha önceki eylemlerde yönelttikleri soruların cevaplarını halen alamadıklarını, okullarda 150 öğretmen ihtiyacı olmasına rağmen, hükümetin buna “kaynak yok” bahanesini öne sürerek kayıtsız kaldığını savundu.

Elmalı, "camı kırık, damı akıtan, kliması bozuk okullara hükümetin sadece boya göndererek çözüm aradığını", bunu bazı okul müdürlerinden öğrendiklerini belirtti.

-Bakanlık kapısında polisle arbede

Sendika yetkililerinin Bakanlık önündeki açıklamalarının ardından, eylemciler yaşanan arbedenin ardından polis engelini aşarak bakanlığa girdi.

Bunun üzerine Bakan Nazım Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığı önünde toplanan eylemcilerle görüşmek üzere aşağıya indi.

Burada Bakan Nazım Çavuşoğlu’nun eylemcilere yönelik sözleri sık sık davul sesleriyle kesildi, Çavuşoğlu istifaya çağırıldı ve sendika yetkililerinin Çavuşoğlu’nun makamında görüşme talebi dile getirildi.

Bakan Çavuşoğlu da Bakanlık önündeki kalabalığın dağılması şartıyla sendika yetkililerini makamında kabul edip görüşeceğini söyledi.