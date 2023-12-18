  • BIST 7913.24
  • Altın 1891.892
  • Dolar 29.0631
  • Euro 31.7534
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAABD Savunma Bakanı Austin İsrail'e gidiyor

Eylem'den Eğitim Bakanına: Yaptığınız tüm torpil ve haksızlıklara son verin

» »
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, okullardaki öğretmen, muavin ve müdür eksikliklerine dikkat çekerek, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç olmadığını savundukları bir branşa atama yapmak için talepte bulunmasını”
Eylem'den Eğitim Bakanına: Yaptığınız tüm torpil ve haksızlıklara son verin

Eylem yaptığı yazılı açıklamada, “Eğitim Bakanlığı’nın, ilkokullara geçici öğretmen atamaları, kolej sınavı taban puanının defalarca düşürülmesi, kolejler arası geçiş, sınıf geçme tüzüğünün değiştirilmesi, bazı atama, nakil ve görevlendirmeler, konteynerların ihalesiz yaptırılması, bazı okul kantinlerinin ihalesiz kiralanması konularında birtakım kişi ya da kesime sağladığı ayrıcalığa, bir yenisini daha eklediğini” ileri sürdü.

Okullar açıldığından beri, aylardır hala eksik kadrolar olduğunu ifade eden Eylem, “buna karşın yetki kalmadığını iddia eden Eğitim Bakanlığı’nın, ihtiyaç olmayan bir branşa bir kişilik yetki bulduğunu ve atama için Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan talepte bulunduğunu” savundu.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde Fen Bilgisi öğretmeni ve kadın beden eğitimi öğretmeninin eksik olduğunu belirten Eylem, genel ortaöğretim ve mesleki teknik okullarında müdür ve muavin nakilleri ve atamaları yapılmaması nedeniyle okullar açıldığından bu yana 23 muavin, 3 müdür eksikliği olduğunu kaydetti.

Oğuz Veli Ortaokulu’nda görevden ayrılan bir Türkçe öğretmeni yerine hala atama yapılmadığını ifade eden Eylem, Osman Necat Konuk Ortaokulu’nda bir resim öğretmenine ihtiyaç olduğunu, yine aynı okulda, bu yıl tam değil part time Yunanca öğretmeni verilmesinden dolayı bazı sınıfların Yunanca seçmeli ders seçeneğinin kapatılmak zorunda bırakıldığını belirtti.

Sendika ile birlikte yapılan ihtiyaç belirleme çalışmalarında Yunanca öğretmeni ihtiyacının 5 olarak belirlenmesine rağmen bu sayının önce 3’e sonra 2’ye düşürülüp, sadece 2 öğretmen ataması yapıldığını kaydeden Eylem, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçen hafta istişare etmeden, ‘ekonomi öğretmeni’ atamak için harekete geçtiğini” savundu.

“Milli Eğitim Bakanı’nın eğitim, çocuklar ve okullarla ilgili hiçbir derdi veya gailesi olmadığını” iddia eden KTOEÖS Başkanı Eylem, “Yaptığınız tüm torpil ve haksızlıklara son verin, eğitime verdiğiniz zarar vahim noktaya geldi artık istifa edin” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri ikinci haftasında da sürecek17 Aralık 2023 Pazar 12:43
  • İkamet izinsiz 3 kişi tutuklandı17 Aralık 2023 Pazar 11:26
  • Sıcaklıklar yükseliyor...17 Aralık 2023 Pazar 11:23
  • Yerli kerevizde tavsiye dışı bitki koruma saptandı16 Aralık 2023 Cumartesi 21:21
  • 27 yıl sonra meclis kürsüsünden duyuruldu...16 Aralık 2023 Cumartesi 20:41
  • Yılmaz: Kuzey Kıbrıs'ı bugünkünden çok daha iyi bir düzeye hep birlikte taşıyacağız16 Aralık 2023 Cumartesi 12:54
  • YDÜ'nün merkezine su ve sürdürülebilir çevre yönetimi konularını alan konferans dizisi, 27 ülkenin 50 üniversite ve kurumundan 300 bilim insanını bir araya getirdi16 Aralık 2023 Cumartesi 12:49
  • 27 yıl sonra meclis kürsüsünden duyuruldu...16 Aralık 2023 Cumartesi 12:28
  • Tatar muhtarlarla buluştu... "1974 yılı öncesine dönmeyeceğiz"16 Aralık 2023 Cumartesi 11:41
  • KKTC’de İkamet İzinsiz İkamet Eden 3 Kişi Tutuklandı - Yasal İşlemler Başlatıldı16 Aralık 2023 Cumartesi 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti