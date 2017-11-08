Eylemden sonra Girne'de okul sorunu çözüldü. İdris tepki gösterdi

Eylemden sonra Girne'de okul sorunu çözüldü. TDP Genel Sekreteri ve Milli Eğitim Spor eski Bakanı Asım İdris yaşananlara tepki gösterdi.

Sosyal Medya hesabından açıklama yapan İdris yaşananlar konusunda tepkisini ortaya koydu.

İşte o açıklama;

Girne'de 2 aydır okula alınmayan çocuklar sorunu dünkü eylemden sonra çözüldü. Madem ki sorun bu kadar kolay çözülüyordu, bu çocukları 2 aydır niye beklettiniz. Bu arada çocuklar adına sevindim. Ama yönetim anlayışınız adına üzgünüm.

Siyasetin merkezinde insan olmalı.

Eğitim merkezinde ise çocuklar.