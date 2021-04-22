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Eylemlere 50 kişiden fazla kişinin katılması yasaklandı!

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Eylemlere 50 kişiden fazla kişinin katılması yasaklandı!
Eylemlere 50 kişiden fazla kişinin katılması yasaklandı!

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'nın aldığı Ek Tedbir Kararlarının arasında Eylemlere katılım sayısının maksimum 50 kişi olacağı kararı verildi.

İşte o madde:

Eylem,miting ve törenlerin kapalı alanlarda yapılmaması uygun görülmüştür.  Açık alanlarda yapılması planlanan eylem, miting ve törenlerin sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve eylem boyunca maske takmaları azami 50 kişi ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İşte tüm kararlar:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!

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