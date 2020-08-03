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“Eylence Belediye Başkanlı”ğı Seçimini DİSİ’li Konstantinu Kazandı

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“Eylence Belediye Başkanlı”ğı Seçimini DİSİ’li Konstantinu Kazandı
“Eylence Belediye Başkanlı”ğı Seçimini DİSİ’li Konstantinu Kazandı

Güney Lefkoşa’ya bağlı “Eylence” semtinin Belediye Başkanlığını, dün gerçekleştirilen seçimin sonucunda DİSİ’li Andreas Konstantinu’nun kazandığı haber verildi.

Bunun pandemi salgınının ortasında gerçekleştirilen ilk seçim olduğunu ve seçimin pandemiyle ilgili kontrollere ilişkin sert önlemlerin ortasında ve çok sıcak bir günde yapıldığını yazan Politis gazetesi, seçmenlerin yüzde 56,44’ünün seçime katılmadığını kaydetti.

Konstantinu’nun oyların yüzde 41,53’ünü (2 bin 611) aldığını ve Belediye Başkanı seçildiğini belirten gazete, Konstantinu’nun rakibi olan ve DİKO ile AKEL tarafından desteklenmekte olan Kostas Kortas’ın ise oyların yüzde 39,84’ünü (2 bin 5050) aldığını ekledi.

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