Eylül 2021’de Sığınma Başvurularında Artış Kaydedildi

AB istatistik birimi EUROSTAT verileri Eylül 2021’de AB’ye ve Güney Kıbrıs’a yapılan yeni sığınma başvurularında artış kaydedildiğini gösterdi.

Alithia ve diğer gazetelerin haberine göre Güney Kıbrıs’a Eylül 2020’de 635 yeni sığınma başvurusuna karşılık Eylül 2021’de 1120 yeni başvuru yapıldığını yazdı.

Yeni sığınma başvurularının 13 bin 800’ünün Afganistan’dan, 8 bin 700’ünün Suriye’den, 2 bin 700’ünün Irak ve Bangladeş’ten, 2 bin 500’ünün Türkiye’den, 2 bin 400’ünün de Pakistan’dan Güney’e giden kişiler tarafından yapıldığı belirtildi.