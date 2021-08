Güney Kıbrıs’ta eylül ayının, gerek yurt dışından gelecek yetkililerle gerekse yurt dışında yapılacak diplomatik temaslarla dolu geçeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Başkanlığından yapılan açıklamaya dayanarak, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez’in 30 Ağustos’ta Güney Kıbrıs’ta olacağını yazdı.

Habere göre Menendez, Makarios Büyük Haçı nişanıyla onore edilecek.

Gazete haberinde ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Güney Kıbrıs-Mısır arasındaki hükümetler arası zirveye katılmak amacıyla 4 Eylül’de Kahire’ye gideceğini yazdı.

Anastasiadis’in 13-14 Eylül tarihlerinde ise Bahreyn’i ziyaret edeceğini yazan gazete, Anastasiadis’in 17 Eylül’de Atina’ya giderek burada yapılacak olan AB’ye üye Akdeniz ülkelerinin (EUMed Summit) toplantısına katılacağını belirtti.

Habere göre Anastasiadis, eylül ayının son on gününde ise BM Genel Kurul çalışmaları için New York’ta olacak.

Anastasiadis New York’ta özlü müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek.