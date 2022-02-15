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Eylül Ayına Ait Ek Mesailer Ödendi

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Eylül Ayına Ait Ek Mesailer Ödendi
Eylül Ayına Ait Ek Mesailer Ödendi

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Eylül 2021’e ait ek mesailerin bugün ödendiğini duyurdu.

Bakan Oğuz yaptığı açıklamada, Eylül 2021’e ait ek mesailer için toplam 13 milyon 287 bin 778 TL 19 kuruş ödeme yapıldığını belirtti.

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