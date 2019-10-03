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Eylül ayında hayat yüzde 1.88 oranında pahalılaştı

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KKTC İstatistik Kurumu Eylül ayı hayat pahalılığı oranını 1.88 olarak açıkladı.
Eylül ayında hayat yüzde 1.88 oranında pahalılaştı

Eylül ayında etüt, özel okul, özel ders ücretlerindeki artışlar nedeniyle en çok yükselen ana grup eğitim oldu.

Tüketici fiyatları endeksinde yer alan 12 ana grubun, 7’sinde artış olurken, 5 ana grupta ise düşüş oldu.

En yüksek fiyat artışı patlıcan, salatalık dolmalık biberde, en yüksek fiyat düşüşü Türkiye Cumhuriyeti piyango bileti, limon ve taze börülcede yaşandı.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 294 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 91 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu.

Eylül ayında endekse yansıyan tüm döviz kurlarının ortalaması artı oldu.

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