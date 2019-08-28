  • BIST 95.766
  • Altın 286,900
  • Dolar 5,8070
  • Euro 6,4324
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Eylül ayının ilk günlkeri hava nasıl olacak?

» »
Eylül ayının ilk günlkeri hava nasıl olacak?
Eylül ayının ilk günlkeri hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Ağustos – 4 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 – 39 derece,  Sahillerde 32 – 35 derece dolayında seyredecek.

Rapora göre bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bu dönemde hava genellikle açık ve az bulutlu olacak; rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yer yer yağmur bekleniyor15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:55
  • Hava bugün nasıl olacak?18 Haziran 2019 Salı 11:00
  • Son dakika: Meteoroloji Dairesi'nden çok önemli uyarı!13 Haziran 2019 Perşembe 11:34
  • İşte son hava tahminleri...05 Haziran 2019 Çarşamba 15:48
  • Kırmızı alarm verildi31 Mayıs 2019 Cuma 12:48
  • Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı: "Cuma gününe kadar sürecek"29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:59
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?24 Mayıs 2019 Cuma 10:49
  • Bugün hava nasıl olacak? 14 Mayıs 2019 Hava Durumu14 Mayıs 2019 Salı 09:07
  • Kıbrıs'ta hava nasıl olacak?13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:14
  • Hava durumu, yarın yer yer ...08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti