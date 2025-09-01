  • BIST 11274.57
‘Eylül Hellimleri’ Okurlarıyla Buluştu

»
Yazar İmren Aytaçoğlu, çocuklara yönelik kaleme aldığı son kitabı ‘Eylül Hellimleri’ ile okurlarıyla buluştu. Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktiviteler Merkezi’nde düzenlenen kitap tanıtımı ve imza günü, yoğun katılımla gerçekleşti.
‘Eylül Hellimleri’ Okurlarıyla Buluştu

Etkinliğe çok sayıda kitapseverin yanı sıra Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da katılarak bir konuşma yaptı. Başkan Amcaoğlu, kültürel ve sanatsal üretimin toplumun gelişimindeki önemine değinirken, özellikle bir çocuk kitabı kaleme almış olmasının değerine dikkat çekerek yazar Aytaçoğlu’nu içtenlikle kutladı.

Küçük bir köyde geçen umut, cesaret ve dayanışma öyküsünü anlatan ‘Eylül Hellimleri’, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Etkinlik, sıcak bir sohbet ortamında tamamlandı ve hem çocuklara hem yetişkinlere ilham verici anlar yaşattı. Çocuklar, etkinlik boyunca yazarla sohbet etme fırsatı buldu.

Yeni Etkinlik: Işık Kitabevi’nde Okur Buluşması

İmren Aytaçoğlu, okurlarıyla bir kez daha buluşmaya hazırlanıyor. 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 11.00–13.00 arasında Işık Kitabevi’nde gerçekleşecek buluşmada yazar, okurlarıyla sohbet edecek ve kitaplarını imzalayacak.

