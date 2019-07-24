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Eylül’de New York’ta 3’lü zirve

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Eylül’de New York’ta 3’lü zirve

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı BM Genel Sekreteri Guterres’in talebi üzerine bugün akşam saatlerinde kendisi ile telefonda görüştü. 

Genel Sekreter Guterres telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Kıbrıs sorununun çözümüne katkı yapmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit etti.

Liderlerin 9 Ağustos’ta görüşecek olmasından duyduğu memnuniyeti ve görüşmenin başarılı geçmesi dileğini ileten Guterres, sonrasında Lute’un yürüttüğü referans kavramlarıyla ilgili çalışmanın tamamlanmasının yararlı olacağını belirtti. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görüşme sırasında Kıbrıs sorununun çözümü için politik istek ve kararlılık gerektiğini belirterek Kıbrıs Türk tarafının bunu her vesileyle somut ve yapıcı bir şekilde ortaya koyduğunu hatırlattı. 

BM Genel Sekreteri Guterres görüşmede, Eylül ayındaki BM Genel Kurulu çalışmaları vesilesiyle New York’ta bulunacak olan Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir araya gelmekten memnuniyet duyacağını ifade etti.

Genel Sekreter, bunun yanında 5’li gayrı resmi bir toplantının yapılmasına giden sürecin iyi planlanması ve dikkatli bir şekilde hazırlanmasının gerekliliğini ifade ederek, BM Genel Kurul çalışmaları sonrasında iki liderle üçlü bir toplantıda bir araya gelme önerisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Akıncı, bu öneriyi olumlu değerlendirdiğini Genel Sekreter’e iletti.

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