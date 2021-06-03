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Eylül'de okullar açılmaz ise veliler sokağa dökülür!

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HP milletvekili Jale Refik Rogers, Eylül ayında, “vakalar arttı o yüzden okulları açamayacağız” denirse velilerin sokağa döküleceğini ifade etti.
Eylül'de okullar açılmaz ise veliler sokağa dökülür!

HP milletvekili Jale Refik Rogers Meclis Genel Kurulu'nda “Azınlık hükümetinin pandemiyle mücadele eylem planı var mı?” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Ülkenin lokomotif sektörleri turizm ve eğitimin özellikle pandemi yönetim sürecinde ihmal edildiğini söyleyen Rogers, bu konuda bütünlüklü bir eylem planına ihtiyaç olduğunu dile getirdi. 

Ülkeye çift PCR ve aşıyla karantinasız giriş kararının, turizm açısından önemli ve geç kalınmış bir karar olduğunu dile getiren Rogers, kapıların da açılmasıyla turizmde hareketlilik görülebileceğini ifade etti.
İnşaat sektöründe PCR yapılmasının zorunlu olmamasının, son yaşanan 85 kişilik bulaş olayında etkili olduğunu söyleyen Rogers, bu konuda daha önce uyarıda bulunduklarını dile getirdi, alınan yeni kararın olumlu bulduğunu anlattı.

PCR testlerin hem altyapı hem de teknik donanım gerektirdiğini dile getiren Rogers, test sayısı arttıkça kalitenin düşebileceğini söyledi, çok fazla teknik bilgi gerektirmeyen antijen testlerinin bu dönemde kullanılmasının yararlı olabileceğini kaydetti.

Açılımın anahtarının aşı olduğunu söyleyen Rogers, konuyla ilgili bilimsel çalışmalara ve örneklere işaret etti, hükümetin daha fazla aşıya ulaşmak için ne yaptığını sordu, konuyla ilgili bilgi istedi. 
Rogers, ülkeye kaç aşı geleceğinin ve şu ana kadar kaç kişinin aşılandığının açıklanmasını istedi.

“Turizm açılımları yapılırken Eylül'de eğitim yılının başlayacağı unutulmasın"

Çocukların eğitim almasının ve yükseköğretimde yüz yüze eğitime geçilmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Rogers, turizm açılımları yapılırken Eylül ayında eğitim yılının başlayacağının unutulmamasını istedi. 

Rogers Eylül ayında, “vakalar arttı o yüzden okulları açamayacağız” denirse velilerin sokağa döküleceğini ifade etti. 

Rogers, eylem planlarının bakanlıkların koordinasyonuyla hazırlanması gerektiğini vurguladı. 

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