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"EYLÜL'DE YENİ BİR CRANS MONTANA"

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Guterres Çerçevesi” çıkışından sonra BM’nin Kıbrıs sorununun çözümü için yeni senaryolar çalıştığı iddia ediliyor.
"EYLÜL'DE YENİ BİR CRANS MONTANA"

ANASTASİADİS DE KABUL EDECEK
Rum yönetiminin, “Guterres Çerçevesi’nin bütün taraflarca kabul edildiğinin doğrulanması halinde, müzakerelerin Temmuz 2017’de kaldığı yerden devam etmesi için Crans-Montana tipi yeni bir prosedüre, başka şart koşmadan derhal katılmaya hazır olduğu” öne sürüldü. 

ANAHTAR YENİ DANIŞMANIN TEYİDİ 
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Guterres Çerçevesi’nin bütün taraflarca kabul edildiğinin Genel Sekreter’in yeni geçici özel danışmanı tarafından teyit edilmesi halinde Rum yönetiminin Crans-Montana tipi yeni bir prosedüre, başka şart koşmadan derhal başlamaya hazır olduğu mesajını verdiğini yazdı. 

CRANS-MONTANA’NIN DEVAMI OLACAK
Hristodulidis önceki gün gerek RİK gerek Alfa radyosuna yaptığı açıklamada, yeni bir konferans konusunda tezlerini Genel Sekreter’e hem yazılı hem sözlü ilettiklerini belirterek “Büyük resmi, Crans-Montana’da kaldığımız yerden yeniden başlama perspektiflerinin nasıl oluşacağını görmemiz lazım” dedi. 

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