Ezan bir saat erken okundu, ardından uyarı yapıldı: Lütfen orucunuzu açmayın

Samsun’da cami hoparlörlerinden akşam ezanı bir saat erken okundu. Yanlış okunan ezanın ardından “Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın” uyarısı yapıldı.
Merkezi sistemin erken devreye girmesi ile ezanın19:41 yerine 18:41’de okunduğu belirtilirken, Samsun Müftülüğü’nce inceleme başlatıldı.
Müftülükten yapılan açıklamada “Ezan okunmasının hemen akabinde İlçe Müftülüğümüz gerekli ikaz anonslarını verdirmiştir. Konuyla ilgili idari inceleme başlatılmış olup, halkımızdan özür dileriz” denildi.
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