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Ezhel: Bana her terörist dediğinizde etimden et kopuyor

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Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan Ezhel, "Evet Kürtçe konuşuyorum, evet Amedsporu paylaşıyorum. Ben bu ülkeyi asla sevmeyi denemediğiniz bir şekliyle seviyorum. Her şeyiyle" dedi.
Ezhel: Bana her terörist dediğinizde etimden et kopuyor

Ünlü rapçi Ezhel, rap müzisyeni ve müzik prodüktörü Xatar'la çektirdiği fotoğraf nedeniyle kendisine tepki gösterenlere cevap verdi. Ezhel, "Kendimi bildim bileli ülkemin kanayan yarası olan terör belası birçok günahsız gibi benim köyümü de vurmuş, köylümü öldürmüş, aileme kurşun sıkmıştır. Yüzüme kazıdığım Ankara'mda canlar almıştır. Bana her terörist dediğinizde etimden et kopuyor adeta" dedi.

Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan Ezhel, "Evet Kürtçe konuşuyorum, evet Amedsporu paylaşıyorum. Ben bu ülkeyi asla sevmeyi denemediğiniz bir şekliyle seviyorum. Her şeyiyle" dedi.

Ezhel'in Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Arkadaşlar ben insan bloklamaktan bıktım. Çıkın beni takipten. Beni açıklama yapmak zorunda bıraktığınız için de hepinizden ayrıca tiksiniyorum. Sırf Almanya'da herkesin tanıdığı, Mesut Özil'in de, sokakta gören herhangi birinin de direkt fotoğraf çekileceği Xatar'la fotoğrafım var diye bana terörist yakıştırması yapabildiğiniz için sizlerden utanıyorum. Umarım hayatınız boyunca iftiraya, ayrımcılığa ve lince maruz kalırsınız. Kendimi bildim bileli ülkemin kanayan yarası olan terör belası birçok günahsız gibi benim köyümü de vurmuş, köylümü öldürmüş, aileme kurşun sıkmıştır. Yüzüme kazıdığım Ankara'mda canlar almıştır. Bana her terörist dediğinizde etimden et kopuyor adeta. İğreniyorum sizden. Eroin parası mı? Siz belli ki hiç 'Yarınımız Yok' şarkımı dinlememişsiniz. Evet Kürtçe konuşuyorum, evet Amedsporu paylaşıyorum. Ben bu ülkeyi asla sevmeyi denemediğiniz bir şekliyle seviyorum. Her şeyiyle. Size rağmen sizi bile seviyordum belki bir yere kadar. Ama şunu biliyorum, ben ne dersem diyeyim siz işinize geleni yapmaya devam edeceksiniz. İdamımızı, hapıslığımızı, başarısızlığımızı dileyeceksiniz. Hepinize inat Türkçe rap'ı dünyaya göstereceğim. Bu bok dolu kalbinizle yaşamak zor olsa gerek size kolaylıklar diliyorum."

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