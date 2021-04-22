Ezhel: Türkiye apaçık bir parti devletine dönüşmüştür

'Ezhel' mahlası rap sanatçısı Ömer Sercan İpekçioğlu, Türk hükümetini ve siyasileri eleştiren bir paylaşımda bulundu. İpekçioğlu, kişisel Instagram hesabında 'story' olarak paylaştığı mesajında "Türkiye apaçık bir parti devletine dönüşmüştür. Şu an Nazi Almanyası'ndan farkı yoktur. Bu hükümet meşruiyetini tamamen yitirmiştir" ifadesini kullandı.

"Satılan geleceğimizin, toprağımızın, emeklerimizin, mutluluğumuzun hesabını, hakkını sormayan, şu saatten sonra ses çıkarmayan herkese yazıklar olsun" diyen İpekçioğlu, sözlerini "Biliyorum keyfiniz bozulmasın istiyorsunuz ama artık çüş" diye noktaladı.