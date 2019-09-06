Ezhel'in Olay şarkısı hakkında flaş karar!

Rapçi Ezhel'in YouTube'da sabaha karşı yayımlanan 'Olay' şarkısı trend listesinden çıkarıldı.

YouTube'da sabah karşı yayımlanan iki rap şarkısı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Ezhel'in 'Olay' şarkısı ve Şanışer'in 'Susamam' adlı şarkıları büyük ses getirmişti. Ezhel'in kısa sürede milyonlarca kişi tarafından dinlenerek trend listesine giren 'Olay' şarkısı ve klibi YouTube trend listesinden kaldırıldı.

YouTube'un trendler listesinde ikinci sırada yer alan Ezhel'in 'Olay' adlı şarkısı bir süre sonra listeden tamamen yok oldu. Söz konusu klibin YouTube tarafından kaldırıldığı iddia edilirken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi.

Kısa sürede 1 milyonu aşarak binlerce dinleyiciye ulaşan 'Olay' şarkısı, 10 Ekim Ankara Katliamı, Gezi Direnişi, 15 Temmuz Darbe Girişimi gibi Türkiye gündemini sarsan konuları işliyor.