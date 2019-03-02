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Eziç, 'fırsatçı tedarikçilere' isyan etti

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Mehmet Eziç, kamunun tarım ürünlerine koyduğu yüzde 2 fonun, tüccar tarafından ürünlere yüzde 10 olarak yansıtılmasını eleştirdi.
Eziç, 'fırsatçı tedarikçilere' isyan etti

İş insanı Mehmet Eziç tepkisini Twitter'da  attığı Tweetler ile gösterdi.

İşinsanı ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Eziç, kamunun tarım ürünlerine koyduğu yüzde 2 fonun, tüccar tarafından ürünlere yüzde 10 olarak yansıtılmasını eleştirdi.

Devletin yüzde 2 fon uygulamasının ürünlere yüzde 10 yansıtılmasını tespit eden Eziç, “Bindiğimiz dalı kesiyoruz” diyerek adeta isyan etti.

Eziç, kısa sürede pahalılık yaratan bu uygulamanın ardından iş dünyasına seslendi:

“İthal gıda ürünlerine % 2 fon geldi, sebebi başka bir tartışma konusu.

Bunu fırsat bilen bazı “Fırsatçı”Tedarikçi yüzde 10’dan başlayan zam yapmaya başladı.

Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz Ağalar farkında değilsiniz.”

 

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