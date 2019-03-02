Eziç, 'fırsatçı tedarikçilere' isyan etti

İş insanı Mehmet Eziç tepkisini Twitter'da attığı Tweetler ile gösterdi.
İşinsanı ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Eziç, kamunun tarım ürünlerine koyduğu yüzde 2 fonun, tüccar tarafından ürünlere yüzde 10 olarak yansıtılmasını eleştirdi.
Devletin yüzde 2 fon uygulamasının ürünlere yüzde 10 yansıtılmasını tespit eden Eziç, “Bindiğimiz dalı kesiyoruz” diyerek adeta isyan etti.
Eziç, kısa sürede pahalılık yaratan bu uygulamanın ardından iş dünyasına seslendi:
“İthal gıda ürünlerine % 2 fon geldi, sebebi başka bir tartışma konusu.
Bunu fırsat bilen bazı “Fırsatçı”Tedarikçi yüzde 10’dan başlayan zam yapmaya başladı.
Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz Ağalar farkında değilsiniz.”
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