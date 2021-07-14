EZKOOP'tan Basın Bildirisi

Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP) ile Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi (Zeytin Koop) Mehmetçik Belediyesi Pazar yerinde zeytin üreticileri ile bir araya geldi. Toplantıda yapılan yatırımlar ve yurtdışı ihracat ile ilgili bilgilendirme yapılırken yaklaşmakta olan zeytin hasat dönemi de ele alındı.

İlk sözü Zeytin Koop Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Haset aldı. TİKA’nın finanse ettiği depo/ambarın tamamlandığını, yeni sezonda kullanılacak olan araç ve ekipmanların AB destekli proje çerçevesinde alımı yapılarak depoya yerleştirildiğini anlatan Haset yeni sezona daha donanımlı, güçlü başlamak için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade etti.

Ardından söz alan EZKOOP Genel Sekreteri Ersun Aytaç, salgın boyunca durmadıklarını, bir taraftan pazar arayışları ve ihracat için çalışırken diğer taraftan da kooperatiflerin uluslararası temsiliyetlerini sağlamak için uğraş verdiklerini anlattı. Bu çalışmalar sonucunda bir başarıya daha imza atarak ESCA’ya (Avrupe Birliği Kümelenme İşbirliği Platformu) hem üye olduklarını hem de bu platform tarafından uluslararası mükemmelik sertifikasına hak kazandıklarını ifade eden Aytaç, bu şekilde uluslararası görünürlüğü de sağlama yolunda ciddi adımlar atıldığını söyledi.

EZKOOP Başkanı Hürrem Tulga, çok kısa bir sürede çok büyük başarılar elde edildiğini ancak büyük risklerin de bu başarılara eşlik ettiğini belirterek sözlerini başladı. Yalnızca çalışmanın yetmediğini, bilinçli, kararlı, birlikte ve dayanışma içinde olunması gerektiğinin altını çizen Tulga sözlerini şöyle sürdürdü: Yaptıklarımız, ülkenin ihtiyaç duyduğu en büyük ve en anlamlı yatırımlardır. Başarmamız halinde gençler, kadınlar, halkımız üretime katılabilecek, umut bu topraklarda yeniden ve daha güçlü bir şekilde yeşerebilecektir. Bu yolda emek verenleri, risk alanları, hakikatten el birliği yapanları sevgi saygı ile selamlarım. Hepimize, herkese kolay gelsin.

Son olarak üreticiler tek tek söz alarak görüş ve önerilerini ortaya koydular.