  • BIST 1.366,340
  • Altın 504,13
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,1250
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

EZKOOP'tan Basın Bildirisi

» »
EZKOOP'tan Basın Bildirisi
EZKOOP'tan Basın Bildirisi

Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP) ile Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi (Zeytin Koop) Mehmetçik Belediyesi Pazar yerinde zeytin üreticileri ile bir araya geldi. Toplantıda yapılan yatırımlar ve yurtdışı ihracat ile ilgili bilgilendirme yapılırken yaklaşmakta olan zeytin hasat dönemi de ele alındı.

İlk sözü Zeytin Koop Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Haset aldı. TİKA’nın finanse ettiği depo/ambarın tamamlandığını, yeni sezonda kullanılacak olan araç ve ekipmanların AB destekli proje çerçevesinde alımı yapılarak depoya yerleştirildiğini anlatan Haset yeni sezona daha donanımlı, güçlü başlamak için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade etti.

Ardından söz alan EZKOOP Genel Sekreteri Ersun Aytaç, salgın boyunca durmadıklarını, bir taraftan pazar arayışları ve ihracat için çalışırken diğer taraftan da kooperatiflerin uluslararası temsiliyetlerini sağlamak için uğraş verdiklerini anlattı. Bu çalışmalar sonucunda bir başarıya daha imza atarak ESCA’ya (Avrupe Birliği Kümelenme İşbirliği Platformu) hem üye olduklarını hem de bu platform tarafından uluslararası mükemmelik sertifikasına hak kazandıklarını ifade eden Aytaç, bu şekilde uluslararası görünürlüğü de sağlama yolunda ciddi adımlar atıldığını söyledi.

EZKOOP Başkanı Hürrem Tulga, çok kısa bir sürede çok büyük başarılar elde edildiğini ancak büyük risklerin de bu başarılara eşlik ettiğini belirterek sözlerini başladı. Yalnızca çalışmanın yetmediğini, bilinçli, kararlı, birlikte ve dayanışma içinde olunması gerektiğinin altını çizen Tulga sözlerini şöyle sürdürdü: Yaptıklarımız, ülkenin ihtiyaç duyduğu en büyük ve en anlamlı yatırımlardır. Başarmamız halinde gençler, kadınlar, halkımız üretime katılabilecek, umut bu topraklarda yeniden ve daha güçlü bir şekilde yeşerebilecektir. Bu yolda emek verenleri, risk alanları, hakikatten el birliği yapanları sevgi saygı ile selamlarım. Hepimize, herkese kolay gelsin.

Son olarak üreticiler tek tek söz alarak görüş ve önerilerini ortaya koydular.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye tekledi! Bayramlıklar bu yıl ödenemiyor!14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:52
  • Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan Güney Kıbrıs’taki “Kıbrıs Kızılhaç”ına Taziye ve İnsancıl İş Birliği Çağrısı14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:46
  • Hava sıcaklığı 40-43 derece dolaylarında olacak14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:44
  • Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi, TBMM Başkan Vekili Bilgiç Tarafından Kabul Edildi14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:36
  • Hava Sıcaklığı 40-43 Derece Dolaylarında Olacak14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:35
  • Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi, TBMM Anayasa Komisyonu İle Toplantı Yaptı14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:24
  • Karaokçu:Çocuklarımız Gençlerimiz ve Ailelerimizin Gelişimine Desteğimiz Sürecek14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:18
  • Bağımsızlık Yolu Dışişleri Bakanlığı’na Sordu: Türkiye Giriş Yasakları ile ilgili ne yaptınız?14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:09
  • Cumhurbaşkanı Tatar Mersin’de Radyo ve Televizyon Programlarına Katıldı14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:08
  • Özyiğit: “Hayatı Ucuzlatacaktılar Ama Zam Şampiyonu Oldular”14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti