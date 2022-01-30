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F-35 Denize Düştü

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Güney Çin Denizi'nde ABD uçak gemisi USS Carl Vinson'a inmek isteyen F-35 C tipi savaş uçağı pisti tutturamadı ve denize düştü.
F-35 Denize Düştü

ABD ile Çin arasındaki gerginliklerin merkezi olan Güney Çin Denizi’nde, F-35 sulara gömüldü.

ABD uçak gemisi USS Carl Vinson’dan havalanan F-35 C savaş uçağı, yeniden uçak gemisine dönerken pisti tutturamadı ve denize düştü.

Çin’in, “Benim egemenlik alanım” dediği alanda, piste çarpan ve iniş takımları kırılan uçağın pilotu kurtuldu. Ama 100 milyon Dolar değerindeki uçak da, suyun üzerinde bir kaç saniye kaldıktan sonra sulara gömüldü. Uçak gemisinde de 6 gemicinin yaralandığı belirtildi.

ABD uçağın enkazının Çin’in eline geçmemesi için hemen bölgede karmaşık bir operasyon başlattı. Uçağın kaç metre derinlikte olduğu ve nasıl kurtarılacağı henüz bilinmiyor.

Geçen yılın kasım ayında da, İngiltere’ye ait bir F-35 B Akdeniz’de düşmüştü.

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