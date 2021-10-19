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F-35 krizi: ABD Dışişleri Erdoğan'ı doğrulamadı

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Washington'ın F-35 krizini çözmek için F-16 vermeyi teklif ettiğini söyleyen Erdoğan'ın açıklamalarını teyit etmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye herhangi bir finansman teklifininse olmadığını belirtti.
F-35 krizi: ABD Dışişleri Erdoğan'ı doğrulamadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'ın F-35 krizini çözmek için Ankara'ya F-16 savaş uçağı vermeyi teklif ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamalarını teyit etmedi. Bakanlık, Türkiye'nin F-16 satın alma talebi olduğunu ve buradaki ödemeyle ilgili ABD'nin Türkiye'ye herhangi bir finansman teklifinde bulunmadığını belirtti.

Günlük basın brifinginde konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin uluslararası F-35 savaş uçağı programındaki harcamalarına karşılık Ankara'ya F-16 verilmesine ilişkin teklifin Washington'dan gelip gelmediği yönündeki bir soru üzerine şunları söyledi:

"Genel politikası gereği Dışişleri Bakanlığı, resmen Kongre'ye bildirilene kadar savunma satışları ya da transferleri konusunda bir doğrulamada ya da yorumda bulunmaz. Türkiye konusuna gelirsek, NATO müttefikimiz Türkiye'yle ortaklığımıza son derece değer veriyoruz. Önemli bir NATO müttefikimiz. Uzun süreli ve derin ikili ilişkilerimiz var. Türkiye'nin müşterek NATO çalışmalarının devamı da bizim için öncelik olmayı sürdürüyor. Bahsettiğiniz konuya gelirsek, F-35 sorununun çözümü konusunda Türkiye ile Savunma Bakanlığımız istişare içinde. Türk yetkililer F-16 uçağı satın alma yönündeki ilgilerini kamuoyuna açıkladılar. Kendilerinin savunma tedariki planlarıyla ilgili konuşmak için sizi Türk hükümetine yönlendirmemiz doğru olur. Söylebileceğim şu ki ABD Türkiye'nin F-16 talebine ilişkin bunun finansmanı konusunda herhangi bir teklifte bulunmadı."

Price, Türkiye'nin F-35 projesi kapsamında yatırmış olduğu 1,4 milyar doların F-16 alımında kullanılmasının teknik olarak mümkün olup olmadığının sorulması üzerine ise ABD Savunma Bakanlığının F-35 sorununun çözümü için kurulan mekanizmada Türkiye ile görüşmelerinin sürdüğünü ve çıkacak sonuca dair bir ön yargıda bulunmak istemediğini belirtti.

Erdoğan'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonunda, Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 satın alacağı yönündeki haberlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" demişti.

Daha önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da F-35'ler için yapılan 1 milyar 400 milyon dolar ödeme karşılığındamevcut F-16 filosunun genişletilmesi ve eldeki F-16'ların modernizasyonunun alternatif olarak değerlendirilebileceğini söylemişti. Reuters, ABD'den Türkiye'ye 40 yeni F-16 uçağının verilmesinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki 80 F-16 uçağının modernizasyonunun da gündemde olduğunu bildirmişti.

ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'yi ortağı olduğu F-35 savaş uçakları projesinden çıkarmıştı. Türkiye programdan çıkarılmadan önce 100 adet F-35 siparişi vermişti.

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