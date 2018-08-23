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F.Bahçe satmaya doymuyor! Sıra o ikilide...

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Sarı lacivertlilerde transfer bir hayli hareketli geçiyor. Fenerbahçe Bursaspor maçında golleri atıp ayrıldılar
F.Bahçe satmaya doymuyor! Sıra o ikilide...

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Fenerbahçe-Bursaspor karşılaşmasında gol atan 3 oyuncu da takımından ayrıldı. Ekong ve Giuliano'nun ardından Josef de Souza da Türkiye'ye veda ederken, iki takımın da ilk 2 haftada golünü kaydeden isimlerin kadrolarında yer alamayacak olmaları dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Bursaspor’u 2-1 mağlup etmişti. Bu mücadelede gol sevinci yaşayan oyuncular ise takımlarından ayrıldı. Maçın ilk golünü kaydeden William Troost-Ekong, ertesi hafta Bursaspor’dan İtalya’nın Udinese takımına transfer oldu. Bu golden 6 dakika sonra Fenerbahçe adına penaltıdan eşitlik golünü kaydeden Giuliano ise aynı dönem Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr’a gitti. Son olarak Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü kaydeden Josef de Souza’nın ise Suudi Arabistan’ın bir başka kulübü olan Al Ahli’ye transferi noktasında görüşmelere başlandığı sarı lacivertli kulüp tarafından duyuruldu.

Ligin ikinci haftasında ise Bursaspor sahasında Kayserispor ile golsüz eşitlikle sahadan ayrılırken, Fenerbahçe de deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Böylelikle her iki takımın da bu sezon ligde golünü atan oyuncular, takımdan ayrılmış oldu.

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