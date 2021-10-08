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F1, Türkiye GP'si bugün başlıyor

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Formula 1'de sezonun 11'inci yarışı olan Türkiye Grand Prix'si bugün başlıyor.
F1, Türkiye GP'si bugün başlıyor

Formula 1'de sezonun 11'inci yarışı olan Türkiye Grand Prix'si bugün başlıyor.

İstanbul'daki Intercity İstanbul Park pistinde yapılacak yarışın programı şöyle:

1. Antrenman Turları 8 Ekim Cuma,TSİ 11.30-12.30

2. Antrenman Turları8 Ekim Cuma,TSİ 15.00-16.00

3. Antrenman Turları9 Ekim Cumartesi,TSİ 12.00-13.00

Sıralama Turları9 Ekim Cumartesi,TSİ 15.00-16.00

F1 Türkiye GP10 Ekim Pazar,TSİ 15.00-17.00

Hamilton zirvede

Geride kalan yarışlarda Mercedes takımında yarışan İngiliz pilot Lewis Hamilton sürücüler klasmanında zirvede yer alıyor.

Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen ikinci, bir diğer Mercedes pilotu Finlandiyalı Valtteri Bottas ise üçüncü sırada.

Takımlar sıralamasında ise Mercedes birinci, Red Bull ikinci, McLaren ise üçüncü sırada yer alıyor.

Bu yıl yarışı ilk üçte bitiren pilotlara verilecek kupa ise şöyle:

 

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