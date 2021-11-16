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F1’de İlk Kez Çinli Bir Sürücü Yarışacak

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Formula 1 takımlarından Alfa Romeo, İtalyan pilot Antonio Giovinazzi ile sezon sonunda yolları ayıracağını ve yerini Çinli sürücü Zhou Guanyu’nun alacağını duyurdu.
F1’de İlk Kez Çinli Bir Sürücü Yarışacak

Zhou, Formula 1 tarihinin ilk Çinli pilotu olarak tarihe geçecek.

Alfa Romeo’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Mercedes’ten ayrılıp takıma katılacağı daha önce duyurulan Valtteri Bottas’ın yanında yarışacak isim 22 yaşındaki Zhou olacak.

Bir yıllık sözleşme imzalanan Zhou, aynı zamanda Formula 1’de mücadele eden ilk Çinli pilot olacak.

2015 İtalya F4 Şampiyonası’nı ikinci sırada tamamlayan ve 2021 F3 Asya Şampiyonası’nda birinci olan Zhou, üç yarış kazandığı 2021 Formula 2 Şampiyonası’nı ise ikinci sırada götürüyor.

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