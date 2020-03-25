Faaliyeti durdurulan işletmelere 1500TL destek...Kimler yararlanabilecek?

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Ersin Tatar hükümetin korona virüse karşı aldığı Ekonomik Tedbirler Paketi’ni açıkladı.
Açıklanan kararlar arasında Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetleri durdurulan işletmelerin çalışanlarına 1500 TL ücret desteği sağlanacağı açıklandı.
Sorulan soru üzerine Başbakan Tatar 3. dünya ülkelerinin vatandaşlarının yararlanamayacağı, 1500 TL desteği sigortalı KKTC ve TC vatandaşlarının faydalanacağına dikkat çekildi.
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