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Fabrikada eşi ölen eski işçi: Onlar sefasını sürer, biz bağıra bağıra ağlarız sadece

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Sakarya’da patlama meydana gelen havai fişek fabrikasının eski işçisi, fabrikada önlem alınmadığını, sigara içildiğini söylediği için işten çıkarıldığını söyledi.
Fabrikada eşi ölen eski işçi: Onlar sefasını sürer, biz bağıra bağıra ağlarız sadece

Hendek ilçesindeki fabrikada dün meydana gelen patlamada dört kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmıştı.

Patlamada eşi Havva Çelik’i kaybeden, fabrikanın eski işçisi Salih Çelik, fabrikada sigara içildiğini, bunu şikayet ettiği için işten çıkarıldığını söyledi.

BBC Türkçe’ye konuşan Çelik şunları anlattı:

“Burada genç çalışmıyor çünkü tedbir yok. Oraya ancak muhtaç olan biri gider. Ben de muhtaçtım. Kirada oturuyorum, ne yapayım… Eşim orada çalışıyordu, ben inşaatlarda yevmiyeli çalışıyorum. Gündelikçi olarak. Benim oğlum askerden bu sabah geldi.

 

“Bu fabrikanın kaçıncı patlayışı! Her patladığından sonra isim değiştirilerek yeniden kurulmaz ki… Neden incelemiyorsunuz? Onlar sefasını sürer, biz bağıra bağıra ağlarız sadece. Ben şimdi çoluk çocuğumla kalacağım evde. Benim yaramı kim saracak, hiç kimse.

“Bir düzen kurmuştum. Ben ne garibanlıklarla büyüdüm. İşte o arkadaşım bilir, zar zor evlendim, çoluk çocuk sahibi oldum, bir yuva kurdum, tam ‘Mutluluğu yakaladım’ derken mutluluğum gidiyor. Böyle adalet mi olur. Ben ne yapacağım şimdi?”

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