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Fabrikada patlamayan havai fişekler imha edilirken patladı; üç asker hayatını kaybetti

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde, 3 Temmuz’daki fabrika faciasında patlamayan havai fişek ve diğer patlayıcıların imha edilmek üzere yüklendiği kamyonda patlama oldu.
Fabrikada patlamayan havai fişekler imha edilirken patladı; üç asker hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, 3 Temmuz’daki fabrika faciasında patlamayan havai fişek ve diğer patlayıcıların imha edilmek üzere yüklendiği kamyonda patlama oldu. Taş ocağındaki patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı, üç askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı’nın Taşkısığı mevkisinde meydana geldi. Hendek’te, 3 Temmuz Cuma günkü patlamada patlamayan havai fişekler ve diğer patlayıcılar, imha edilmek üzere belediyeye ait kamyonla taş ocağına getirildi. Alanda patlayıcılar boşaltılmak istenirken, kamyonda patlama oldu. Patlama sesi, kentin birçok noktasından duyulurken, siyah dumanlar, gökyüzüne yükseldi. Çok sayıda yaralananın olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere götürüldü.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, ölü sayısını üç olarak verdi: “Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada üç şehidimiz, altı yaralımız var.”

İçişleri Bakanlığı’ndan da şu açıklama geldi:

“Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren taş ocağında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada ikisi patlayıcı madde imha timinden olmak üzere üç jandarma personelimiz şehit olmuş, altı personelimiz yaralanmıştır.”

Öte yandan Bakan Süleyman Soylu’nun, patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Sakarya’nın Hendek ilçesine gittiği öğrenildi.

Olay yerinden bildiren Taşkısığı Mahallesi Muhtarı Muharrem Bektaş ise Habertürk TV’de şöyle konuştu: “Patlama olduktan sonra olay yerine gittiğimde büyük bir kamyonun arkasında yaralılar olduğunu gördüm. Araç paramparça olmuş. Yaralılar arasında askerler de vardı. Jandarma patlamayan patlayıcıları kontrollü olarak patlatmak için imha yerine getirdiğinde olay meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans geldi.”

3 Temmuz’da meydana gelen patlamalara ilişkin sorumlu müdür A.A., iş güvenliği uzmanı A.B., ustabaşı E.Ö. ile H.A.V ve fabrikanın sahibi Yaşar Coşkun tutuklanmıştı.

Firma çalışanları ifadelerinde, denetimlerin hakkıyla yapılmadığını, depolarda olması gerekenden fazla mal stoklandığını belirtirken, fabrika sahibi Coşkun, dört-beş yıldır işletmeyle fazla ilgilenmediğini sorumluluğun kendisinde değil çalışanlarda olduğunu öne sürmüştü

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