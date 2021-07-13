Fabrikalarda Robotlarla Maliyetleri Düşürme Yarışı

Japonya’nın önde gelen teknoloji şirketlerinden Sony, fabrikalarında maliyetleri düşürmek için robotik teknolojisi kullanımını artırmayı hedefliyor. Sadece Sony değil, teknoloji üreticilerinin genelinde robotik yeniliklerle maliyetleri düşürme yarışı yaşanıyor.

Teknolojik ilerlemeler ve dijitalleşme devriminin bir sonucu olarak robotik teknolojileri ve otomasyon, yeni nesil yatırım alanı olarak daha sık karşımıza çıkıyor. Otomasyon konusunda atılan en yeni adımlardan biri de Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony’nin üretimini robotlara devredeceği gelişmesi oldu. Şirket, maliyetlerini azaltmak ve dijital hizmetlerini güçlendirmek için fabrikalarındaki üretim hatlarını kısa bir süre içinde tamamen robotlara emanet etmeyi planlıyor. Teknolojik devrimin son yıllarda hızlanmasıyla küresel robotik teknolojileri yatırımları da artışa geçerken, Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR) raporu ülkelerin pandemi yılı 2020’de bu konudaki Ar-Ge çalışmalarında da vitesi artırdığını gösteriyor.

Malezya fabrikasında maliyetleri 5 yılda yüzde 70 düşürecek

Televizyondan akıllı telefon ve kameralara kadar çeşitli teknoloji ürünleri çıkaran ve net geliri 2020 yılında yüzde 101 artışla 10,7 milyar dolara ulaşan Sony, yalnızca fabrika otomasyonuna değil, online satış ve üretim maliyetlerini düşürmek için veri analizi gibi dijitalleşme alanlarına da yoğunlaşıyor. Otomasyonun tek başına yeterli fayda sağlayamayacağını belirten Sony elektronik birimi direktörü Kimio Maki, The Financial Times’a verdiği röportajda, “Önemli olan satış ve üretimi birbirine bağlamak için dijitalleşmeyi kullanmaktır” dedi. Maki, şirketin insansız üretim hatları yoluyla Sony’nin ana televizyon üretim merkezi Malezya’da, 2017 yılına göre 2023 yılına kadar maliyetleri yüzde 70 düşüreceğini belirtiyor. Şirket ayrıca gelecekte robotik teknolojisini akıllı telefon ve kamera üretimine de entegre etmeyi planlarken, yine de az sayıda olsa da bu üretim hatlarında insan çalışanlara ihtiyaç duyulacağını öngörüyor.

Kâr marjını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyor

Sony’nin iddialı hedefleri arasında robotik teknolojisi entegrasyonu dışında pazarlama tarafında satış verilerinin de imalat hacmini daha etkili bir şekilde kullanmak için yapay zekayla analiz edilmesi de yer alıyor. Şirketteki görevinde Bravia marka televizyonlar ve Xperia akıllı telefonları gibi donanım ürünleri satışının yanı sıra Maki, müşterilerin ilgisini kaybetmemek ve geri dönmelerini sağlamak için daha ilgi çekici hizmetler vermekle görevlendiriliyor. Maki, şirketin donanım ürünleri ve benzeri hizmetler sunmaya devam edeceğini fakat büyüme hedefinin büyük bir kısmının sanal video üretiminde kullanılan kristal LED ekranlar gibi profesyonel alanlarda kullanılan ürünlerden geleceğini belirtiyor. Dijitalleşme kapsamında şirketin geçirdiği söz konusu dönüşümle, Sony’nin faaliyet kârı mart ayında sona eren mali yılda yüzde 7,2’ye yükselmişti. Fakat robotik teknolojisi entegrasyonu ile Maki, şirket yatırımcılarını bu rakamı yüzde 10’a yükseltmeyi hedeflediğini söyledi.

2020’de dünya genelinde 2,7 milyon robot çalıştı

Sony’nin robotik teknolojileri adımlarına paralel, dünya genelinde bu teknolojiler üretim hatlarında daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Uluslararası Robotik Federasyonu’nun yayınladığı bir rapor, 2020’de dünya genelindeki fabrikalarda kullanılan endüstriyel robot sayısının bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 2,7 milyonla rekor düzeye ulaştığını gösteriyor. IFP raporuna göre geçen yıl küresel olarak fabrikalarda 13,8 milyon dolar değerinde robotik teknolojileri kuruldu. Bu kurulumların yüzde 73’ü Japonya, Çin, ABD, Güney Kore ve Almanya olmak üzere beş ülkede gerçekleşti. Üretim hatlarında robot yoğunluğunun ise 10 bin insan çalışan başına ortalamada 113 olduğu görüldü.

Robotik pazarı 2026’da 74 milyar dolara ulaşacak

IFP raporunun yanında robotik teknolojilerin potansiyelinin de arttığı görülüyor. Pazar araştırma şirketi Mordor Intelligence raporu, 2020 yılında 23,67 milyar dolar değerinde olan robotik pazarının 2026 yılına kadar 74 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Sektörün önemli temsilcilerinden ve Sony’nin anavatanı Japonya’nın Yeni Robot Stratejisi, ülkeyi robotik yenilik merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Söz konusu strateji, üretim sektöründe büyük şirketlerdeki robotik kullanımını yüzde 25, KOBİ’lerde ise yüzde 10 artırmayı amaçlıyor. Bu planla ayrıca tarım, altyapı ve sağlık gibi önemli hizmet sektörlerinde de bir atılım hedefleyen Japonya’da, sağlık sektörünün söz konusu yapay zeka ve robot kullanımı için 997,3 milyon dolar ayırdığı belirtiliyor.