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Facebook: 1,5 milyon kullanıcımızın e-posta şifrelerini yanlışlıkla sisteme kaydettik

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Facebook: 1,5 milyon kullanıcımızın e-posta şifrelerini yanlışlıkla sisteme kaydettik
Facebook: 1,5 milyon kullanıcımızın e-posta şifrelerini yanlışlıkla sisteme kaydettik

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, 1,5 milyon kullanıcısının e-posta şifrelerini, kullanıcıların bilgisi ve isteği dışında yanlışlıkla sisteme yüklediğini duyurdu.

Facebook, Mayıs 2016'dan bu yana platforma üye olan kullanıcıların olaydan etkilendiğini belirtti.

Şirketin açıklamasında verilerin üçüncü taraflarla paylaşılmadığı ve silinmeye başladığı; bu durumdan etkilenen kullanıcıların bilgilendirileceği belirtildi.

Üç yıl önce yapılan teknik bir değişik sonrasında Facebook, yeni hesaplara giriş yapan kullanıcılarından e-posta şifrelerini de vermesini istedi, sonra da yanlışlıkla bu bilgileri sistemine yükledi.

Mayıs 2016'dan bu yana Facebook'a üye olanların e-posta şifrelerinin sisteme kaydedildiği, San Francisco'daki Business Insider dergisinin haberiyle ortaya çıktı. Ardından Facebook açıklama yaparak haberi doğrulamış oldu.

Muhabir Rob Price, Mayıs 2016 öncesinde sadece hesabı doğrulamak için şifre istendiğini, diğer kişisel bilgilerin de arkadaşlarına daha kolay ulaşmak isteyen kullanıcılardan gönüllü olarak alındığını söylüyor:

"O güne kadar bu bilgilerin saklanabileceği uyarısını yapan sistem, teknik değişiklikler sonrasında uyarı mesajını göndermeye son verdi ancak bu sürede, yani yaklaşık 3 yıldır, yaklaşık bir buçuk milyon kullanıcının bilgileri saklanmaya devam etti."

Mart ayında e-posta şifresi sorma uygulamasına son vermişti

Facebook, bu yıl Mart ayında hesap doğrulaması için seçeneklerden biri olan e-posta şifresi sorma uygulamasına son verdi.

Konuyla ilgili açıklamasında, şifrelerin kaydedilmesine yol açan teknik hatanın da düzeltildiği bilgisini verdi.

Son birkaç yıldır kullanıcılarının gizliliği konusunda sıkıntılar yaşayan Facebook, daha önce de teknik bir hata sebebiyle milyonlarca kullanıcının şifrelerini, çalışanlarıyla paylaşmıştı.

Geçen yıl da, İngiliz siyasi danışma firması Cambridge Analytica, milyonlarca Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerini izinleri olmadan almıştı.

Sosyal medya platform, siyasi amaçlar için kullanılmamaya dikkat etmesi ve seçim zamanlarında yanlış bilgi yaymaya son vermesi konusunda da uyarılmıştı.

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