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Facebook: ABD'de çarptırılacağımız olası ağır ceza için 3 milyar dolar tahsis ettik

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Sosyal medya devi Facebook, kişisel verilerin gizliliği konusundaki ihlaller yüzünden ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından ağır bir para cezasına çarptırılabileceğini açıkladı.
Facebook: ABD'de çarptırılacağımız olası ağır ceza için 3 milyar dolar tahsis ettik

Facebook bu nedenle 3 milyar dolarlık bir fon oluşturduğunu, kesilecek cezanın 5 milyar doları bulabileceğini duyurdu.

ABD Federal Ticaret Komisyonu daha önce hiç bir teknoloji şirketine bu meblağda bir para cezası vermemişti.

Para cezası konusunda ABD Federal Ticaret Komisyonu ve Facebook arasındaki pazarlık aylardır sürüyor.

Komisyon Facebook'u, kişisel verilerin korunması konusunda 2011'de verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle cezalandırmak istiyor.

Amerikan hükümetine bağlı Komisyon'un temel görevleri, tüketici haklarını korumak ve tekelleşmeye karşı mücadele etmek.

Facebook geçen yıl da bazı kullanıcılarının şifrelerinin çalınması ve bazı kullanıcılarının bilgilerini üçüncü taraflara vermesi nedeniyle eleştirilmişti.

'Gelirimiz yüzde 26 arttı'

Öte yandan Facebook, yılın ilk çeyreğinde gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 arttığını ve 15 milyar doları aştığını açıkladı.

Sosyal medya devi, aylık kullanıcılarının sayısının da yüzde 8 arttığını ve 2 milyar 380 milyon kişiye çıktığını duyurdu.

Facebook hisseleri de yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 40 değer kazandı.

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