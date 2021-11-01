  • BIST 1.536,320
  • Altın 548,09
  • Dolar 9,5184
  • Euro 11,0378
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

Facebook Adını Değiştirince Büyüklere Yeni Kısaltma Gerekiyor

»
Facebook'un Meta olarak yeniden markalaşması, Apple, Amazon, Netflix ve Alphabet’i de içeren FAANG isim grubu için yeni bir isim arayışı başlattı.
Facebook Adını Değiştirince Büyüklere Yeni Kısaltma Gerekiyor

Teknolojiyle ilgili grupların Twitter'da ön plana taşıdıkları en popüler öneri F ile M’nin değişimiyle birlikte MAANG oldu.

Bir grup da Japon çizgi romanlarına atıfta bulunarak MANGA'yı önerdi.
FAANG hisse senetleri, geçen yıl yaklaşık 5,8 trilyon dolarken bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 7.416 trilyon dolarlık bir piyasa değerine sahip.

Bu arada ABD'de listelenmiş en değerli şirket olan Apple’ı geçerek ilk sıraya yerleşen Microsoft ile trilyon dolarlık firmalar arasına katılan Tesla’nın da FAANG ekibine katılması da bir diğer öneri.

Bu değişiklikle, birlikte ortaya çıkan isim de MAMATA. Bu grubun, geri kalanına kıyasla en küçük piyasa değerine sahip şirketi Netflix.

Google’ın da tepe şirketi Alphabet’in baş harfinin listeye girmesiyle birlikte Microsoft, Apple, Meta, Amazon, Tesla ve Alphabet MAMATA'yı oluşturuyor.

MAMATA’nın toplam piyasa değeri ise yaklaşık 10 trilyon dolar.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asteroitleri Kovalayan Nasa Uzay Aracı Lucy'nin Güneş Panelinde Sorun Yaşanıyor30 Ekim 2021 Cumartesi 20:24
  • Metaverse Teriminin Yaratıcısından Açıklama: “Facebook İle Hiçbir İlgim Yok”30 Ekim 2021 Cumartesi 16:23
  • Elon Musk’ın Üniversite Açıklaması Sosyal Medyada Olay Oldu29 Ekim 2021 Cuma 22:14
  • Metaverse nedir, teknoloji şirketleri neden bu kadar çok yatırım yapıyor?29 Ekim 2021 Cuma 20:18
  • 2022'de Dijital Dönüşümde Hangi Adımlar Atılacak?29 Ekim 2021 Cuma 19:43
  • Meta: Facebook Adını Neden 'Meta' Olarak Değiştirdi29 Ekim 2021 Cuma 18:23
  • Jüpiter'in atmosferinin 3 boyutlu görüntüsü çekildi29 Ekim 2021 Cuma 11:38
  • Facebook şirketinin adı değişti, Meta oldu29 Ekim 2021 Cuma 08:51
  • Zenginler vergisi Musk’ı kızdırdı: Sizin için gelirler27 Ekim 2021 Çarşamba 10:16
  • Uzak yıldızlardan gelen radyo sinyalleri yeni keşiflerin habercisi26 Ekim 2021 Salı 18:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti