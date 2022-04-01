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Facebook altı aydır çıplaklık, şiddet ve yanlış bilgi içeren gönderileri destekliyor

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Facebook altı aydır çıplaklık, şiddet ve yanlış bilgi içeren gönderileri destekliyor
Facebook altı aydır çıplaklık, şiddet ve yanlış bilgi içeren gönderileri destekliyor

Geçtiğimiz aylarda sık sık sahte ve yanlış haberlere platformunda yer vermekle suçlanan ve bu durum nedeniyle çalışmalar yapan Facebook bu defa da bir yazılım hatası nedeniyle sorun yaşadı.

Yaşanan sorunda platform, kullanıcılara şiddet, çıplaklık ve yanlış bilgi içeren gönderileri haber kaynağında öncelikli olarak sıralıyordu.

Facebook’un içeriği nasıl sıraladığı ve gönderileri kullanıcılara nasıl ilettiği, son yıllarda şirket için tartışmalı bir konu haline geldi. Örneğin, platform, 2018’de, arkadaşların ve ailelerin içeriği gibi, kullanıcıların en çok etkileşimde bulunmalarını beklediği gönderileri tanıtan bir algoritma ayarı yayınladı. Bu, insanların daha uzun süre gezinmesini sağlamak için tasarlanmış bir hareketti, ancak aynı zamanda şiddet içeren, yanlış ve politik olarak bölücü içeriğin daha yüksek dolaşımına neden oldu.

Teknik sorun, ilk olarak 2019’da ortaya çıktı, ancak 2021 yılına kadar herhangi bir soruna neden olmadı. Ve 11 Mart’ta da sorun tamamen çözüldü.

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