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Facebook artık konumları göstermeyecek

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Facebook artık konumları göstermeyecek
Facebook yakındaki arkadaşlar özelliğinde büyük değişimlere imza attı.

En önemli değişim ise, arkadaşlarınızı harita üzerinde işaretleyip tam olarak nerede olduklarını gösteren takip sistemini tamamen kaldırdı.

Arkadaşlarınızı artık sadece tahmini mesafeleri gösteren bir listede görebileceksiniz.

Bu değişimle birlikte Facebook, “daha fazla göster” sekmesinde bulunan yakındaki arkadaşlar kısmını anasayfada daha öne çıkan bir yere taşıdı.

Facebook, aynı zamanda “el salla” adını verdiği yeni bir özellik daha ekledi. Yakındaki arkadaşlar listesinden birini gördüğünüzde, bir titreşim göndererek arkadaşınızın sizin de civarda olduğunuzu bilmesini sağlayabilirsiniz. Eğer karşı taraf da görüşmek isterse size bir mesaj atması yeterli olacaktır.

Aslında fazla kullanılmayan bu yakındaki arkadaşlar özelliği sosyal ağda önem kazanmaya başladı. Şirketin sözcüsü yaptığı açıklamada, “Bu özellik, insanların birbirleri ile iletişime geçmelerinin ve kendilerini ifade edecekleri yeni ve eğlenceli bir yol sunmak için üretildi” dedi.

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