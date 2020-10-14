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Facebook aşı karşıtı reklamları yasaklıyor

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Sosyal paylaşım sitesi Facebook, aşı karşıtı reklamlara yasak getireceğini duyurdu.
Facebook aşı karşıtı reklamları yasaklıyor

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, aşı karşıtı reklamlara yasak getireceğini duyurdu.

Facebook'tan yapılan açıklamada, aşıları güvenli olmayan veya faydasız olarak gösteren reklamlara artık izin verilmeyeceği belirtildi.

Facebook'un Sağlık Girişimleri Müdürü Kang Şing Cin, şirketin bloğundan yaptığı açıklamada, aşıların koruyuculuğu ve etkinliğiyle ilgili paylaşımların geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olmak istediklerini vurguladı.

Halk sağlığı çabalarına zarar verebilecek yanlış bilgiler içeren reklamları yasaklamayı amaçladıklarına işaret eden Cin, "Bu tip reklamları platformumuzda istemiyoruz." ifadesini kullandı.

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