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Facebook: Beyaz ırkçılık içerikli gönderi, fotoğraf ve her türlü paylaşımı engelleyeceğiz

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Sosyal medya platformu Facebook, beyaz milliyetçiliği ve ayrımcılığını yansıtan içerikleri engelleyeceğini açıkladı.
Facebook: Beyaz ırkçılık içerikli gönderi, fotoğraf ve her türlü paylaşımı engelleyeceğiz

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, platform üzerinden paylaşılan beyaz milliyetçiliği, üstünlüğü ve ayrımcılığına atıfta bulunan gönderi, fotoğraf ve diğer içeriklerin engelleneceği kaydedildi.

 

Söz konusu kararın Instagram'a da uygulanacağı belirtilirken, uygulamanın gelecek hafta başlayacağı aktarıldı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü düzenlenen saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Saldırganın saldırı anında aksiyon kamerasıyla çektiği 17 dakikalık görüntü, sosyal medyada sıkça paylaşılmış ve ardından kaldırılmıştı.

Facebook, beyaz ırkçıların görüşlerini paylaşmalarına tepkisiz kalması nedeniyle daha önce sıkça eleştirilmişti.

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