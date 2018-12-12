  • BIST 92.146
  • Altın 214,755
  • Dolar 5,3721
  • Euro 6,0857
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Facebook binasında bomba paniği

»
Facebook'un ABD'nin California eyaletinde bulunan ana kampüsündeki en az bir binasının bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldığı açıklandı.
Facebook binasında bomba paniği

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Menlo Park Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, New York Polis Departmanı'nın Facebook'un Menlo Park kampüsüne yönelik isimsiz bir bomba ihbarı alması üzerine, yerel polisi yerel saatle 16.30'da harekete geçirdikleri bildirildi.

Menlo Park Polis Merkezi, kampüsteki bir binanın tahliye edildiğini ve bomba imha ekiplerinin olay yerinde incelemeler yürüttüğünü açıkladı.

Polis Merkezi Sözcüsü Nicole Acker, şirketin genel merkezi olmayan 3 katlı bir binanın tahliye edildiğini duyurdu. Ancak Reuters'a e-posta yoluyla açıklama yapan bir şirket sözcüsü, birden fazla binanın tahliye edildiğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • iOS 12.1.1 güncellemesinde kullanıcıları çıldırtan hata10 Aralık 2018 Pazartesi 13:33
  • WhatsApp o telefonların fişini çekiyor09 Aralık 2018 Pazar 22:30
  • Huawei'ye bir darbe de Japonya'dan09 Aralık 2018 Pazar 21:00
  • Mars'ın sesi ilk kez duyuldu09 Aralık 2018 Pazar 21:00
  • Sosyal medyadan en çok onlar kazanıyor09 Aralık 2018 Pazar 11:31
  • WhatsApp o telefonların fişini çekiyor09 Aralık 2018 Pazar 09:26
  • Yılın en iyi oyunu belli oldu (Game awards kazanan oyunlar)09 Aralık 2018 Pazar 08:23
  • Mars'ın sesi ilk kez duyuldu08 Aralık 2018 Cumartesi 16:02
  • WhatsApp’tan kötü haber!08 Aralık 2018 Cumartesi 10:00
  • Büyük Hadron Çarpıştırıcısı kapatıldı07 Aralık 2018 Cuma 17:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti