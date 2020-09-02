Dünyanın en değerli şirketleri arasında gösterilen sosyal paylaşım platformu Facebook'u şimdilerde kullanmayan neredeyse yok. Kurulduğu tarihten itibaren kullanıcı sayısı her geçen gün artan dev platformun arka planında da çalışan binlerce yetenekli insan var. Peki dünyanın en değerli şirketi çalışanlarına ne kadar maaş veriyor. Business Insider Facebook'un çalışanlarına ödediği maaşı açıkladı. İşte Facebook çalışanlarının yıllık maaşları.