Facebook çalışanlarına ne kadar ödüyor?
Dünyanın en değerli şirketleri arasında gösterilen sosyal paylaşım platformu Facebook'u şimdilerde kullanmayan neredeyse yok. Kurulduğu tarihten itibaren kullanıcı sayısı her geçen gün artan dev platformun arka planında da çalışan binlerce yetenekli insan var. Peki dünyanın en değerli şirketi çalışanlarına ne kadar maaş veriyor. Business Insider Facebook'un çalışanlarına ödediği maaşı açıkladı. İşte Facebook çalışanlarının yıllık maaşları.
Business Insider, sosyal medya devi Facebook'un işçilerine verdiği maaşı açıkladı. Çalışanların maaşı, en düşük 110.000, en yüksek 345.000 dolar. İşte Facebook çalışanlarının yıllık maaşları.
02 Eylül 2020 Çarşamba 20:10
1 / 19