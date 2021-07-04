Facebook Çift Kameralı Akıllı Saati İçin Düğmeye Bastı!

Facebook önümüzdeki yaz ilk akıllı saatini piyasaya süremeye hazırlanıyor. Saatin en çok dikkat çeken özelliği ise çift kameralı olması.

Facebook önümüzdeki yaz ilk akıllı saatini piyasaya süremeye hazırlanıyor. Saatin en çok dikkat çeken özelliği ise çift kameralı olması.

Bu yıl Şubat ayında ilk kez İnformation tarafından paylaşılan bir rapor, sosyal medya devi Facebook'un mesajlaşma ve fitness odaklı ilk akıllı saati üzerinde çalıştığını iddia etti . Facebook'un akıllı saatinin detayları arasında, saatin video kaydı için iki kameralı ayrılabilir bir ekrana ve bir kalp atış hızı monitörüne sahip olacağına dair iddialar bulunuyor.

Ayrılabilir ekran sayesinde, kullanıcılar farklı uygulamalarla değerlendirilebilecek veya paylaşılabilecek fotoğraflar ya da videolar çekmesine olanak tanıyacak. Facebook'un yeni saatinin tasarım felsefesi, akıllı telefonlarına bağlı kalmadan fotoğraf ve video kaydetmesini sağlamanın yanı sıra diğer bir çok görevi yerine getirmelerini sağlamak. Facebook için akıllı saat projesi, bu alandaki ilk girişimi olacak ve bu yüzden çeşitli fırsatlar ya da aksilikler yaşanabilir. Şirket bu adımı ile giyilebilir teknoloji pazarından yararlanmayı amaçlıyor.

Akıllı giyilebilir cihazların geliştirilmesinde kritik unsur, gizlilik endişeleridir. Bu akıllı saatler, geniş bir yelpazede kullanıcının günlük aktiviteleri ile ilgili tonlarca veri toplar. Bu nedenle Facebook, cihazın potansiyel kullanıcılarına gizliliklerine azami saygı gösterilmesini sağlamak için süreçlerini sağlamlaştırmak zorunda kalacak.

Facebook, baskın cep telefonu üreticileri olan Apple ve Google'a meydan okumak için daha tüketici odaklı donanım oluşturmakla ilgileniyor gibi görünüyor. Ancak Facebook'un devrim niteliğindeki kamera sisteminin kapsamını daha da genişletmek için çeşitli şirketlerle işbirliği yaptığı biliniyor. Sırt çantası gibi başka şeylere takılabilirse, bu cihazın çok yönlülüğü daha da kurulacaktır.

Bilgi sızdıran bazı kaynaklar ayrıca, ABD'deki kablosuz taşıyıcılarla görüşmeler devam ettiği için cihazın akıllı telefondan bağımsız olarak çalışabilme ihtimali olduğunu belirtti.

Facebook, ilk akıllı saati için olası bir çıkış tarihi vermemiş olsa da, resmi olmayan kaynaklara göre 202 yazına kadar çıkması bekleniyor. Saatin fiyatı ise henüz belli değil.