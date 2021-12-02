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Facebook Çin'i suçladı, 500'den fazla hesabı kaldırdı

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Meta'ya bağlı Facebook, Çin merkezli bir çevrimiçi dezenformasyon ağına bağlı olduğu iddia edilen 500'den fazla hesabı kaldırdı.
Facebook Çin'i suçladı, 500'den fazla hesabı kaldırdı

Meta'ya bağlı Facebook, Çin merkezli bir çevrimiçi dezenformasyon ağına bağlı olduğu iddia edilen 500'den fazla hesabı kaldırdı. Hesaplar, ABD'nin COVID-19'un kökenlerini bulma çabalarında Çin’in suçlanmasına yönelik baskı yaptığını iddia ediyordu.

Facebook, kamuya açık raporları inceledikten sonra toplam 524 Facebook hesabını, 20 sayfayı, dört grubu ve 86 Instagram hesabını kaldırdığını açıkladı.

ABD'ye yönelik  iddiaları başlatan Wilson Edwards'a daha kapsamlı bir kişilik kazandırmak için Sanal Kişisel Ağ (VPN) altyapısının kullanıldığı bildirildi.

COVID-19'un kökenleri araştırmasında ABD'yi suçlamıştı

Temmuz ayının başlarında, Wilson Edwards adında İsviçreli bir biyolog gibi davranan bir hesap, Facebook ve Twitter'da ABD'nin virüsle ilgili Çin’i suçlamak amacıyla COVID-19'un kökenlerini inceleyen Dünya Sağlık Örgütü bilim insanlarına baskı uyguladığına dair açıklamalar yapmıştı.

Edwards'ın yorumları Çin devlet medyasında geniş yer bulmuştu.

CGTN, Shanghai Daily ve Global Times dahil olmak üzere devlet medyası, Facebook profiline dayanarak sözde biyologdan alıntı yaptı.

Ancak İsviçre büyükelçiliği, bu kişinin var olma ihtimalinin düşük olduğunu söylemiş hesabın sahte olduğu bildirmişti.

"Wilson Edwards" adında bir İsviçre vatandaşının kaydının bulunmadığını,hiçbir akademik makalesinin olmadığını belirtmiş, Çin medya kuruluşlarını konuya ilişkin haberleri kaldırmaya çağırmıştı.

Facebook olayın arkasında Çin'in olduğunu öne sürmüştü

Meta raporunda, sosyal medya kampanyasının başarısız olduğunu bildirmişti.

Meta Platforms Kasım ayında yayınladığı bir raporda, olayın arkasında Çin’in bulunduğuna dair bazı bilgiler yer almıştı.

Meta, kişinin orijinal gönderisinin başlangıçta sahte Facebook hesapları tarafından paylaşıldığını ve beğenildiğini ve daha sonra çoğu 20'den fazla ülkedeki Çin devlet altyapı şirketlerinin çalışanlarına ait gerçek kullanıcılar tarafından iletildiğini söyledi.

COVID-19'un kökenlerine ilişkin soruşturma, virüsün kaynağı ilk keşfedildikten neredeyse iki yıl sonra belirsiz kaldığı için ABD, Çin ve diğer ülkeler arasında bir gerilim kaynağı olmuştu.

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