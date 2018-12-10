Facebook cinsel hayatla ilgili paylaşımları yasakladı, kullanıcılar tepkili

Sosyal medya devi Facebook yeni politikası çerçevesinde cinsel hayatla ilgili her türlü paylaşımı yasakladı.

Buna göre, kullanıcılar cinsel içerikli argo sözlerin yanı sıra cinsel roller, pozisyonlar ya da fetiş senaryolarıyla ilgili herhangi bir imada bulunamayacak.

Facebook, cinsel içerikli paylaşımlarla ilgili politikasında yaptığı değişikliklerle platforma daha sıkı kurallar getirdi.

Yeni politikaya göre, kullanıcılar Facebook'ta cinsel içerikli argo paylaşımlar yapamayacak, cinsel roller, pozisyonlar veya fetiş senaryolarından bahsedilmesi gibi cinsellikle ilgili imalarda bulunamayacak.

Kullanıcılar ayrıca cinsellik çağrıştıracak şekilde poz veren kişi veya kişilerin tasvir edildiği içerikler paylaşamayacak, pornografi ve ortak fetişlere sahip partnerler gibi yetişkin aktivitelerine ilişkin teklif veya talepler iletemeyecek, müstehcen dil kullanamayacak.

Kurallar doğrultusunda filme alınan cinsel aktiviteler, striptiz kulübü gösterileri, erotik danslar, cinsel içerikli mesajlar, seks sohbetleri veya konuşmaları paylaşamayacak, 'bu gece iyi vakit geçirmek istiyorum' gibi muğlak ancak cinsellik çağrıştıran ifadelere paylaşımlarında yer veremeyecek, cinsel uyarılmışlık durumundan bahsedemeyecek.

KULLANICILARDAN TEPKİ ÇEKTİ

Facebook'un yeni politakası kullanıcılardan tepki çekti.

Sözgelimi Laurie Voss isimli kullanıcı "Facebook'un cinsel ilişki talebine ilişkin toplum standartları görünüşe göre 'Ben eşcinselim' demeyi bile yasaklıyor. Bu düzeltilmeye değer gibi" ifadelerini kullandı.

​Konuyla ilgili PC Mag'a konuşan bir Facebook sözcüsü "Bu değişikliği yapmamızda etkili olan şey büyük ölçüde içerik görüntüleyicilerimizin cinsel istismar politikasının, cinsel ilişki talebi ve istismar konuları arasındaki ayrımı yeterince öne çıkarmadığını söylemesi oldu" dedi.