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Facebook, Gaming uygulamasını Ekim’de kapatıyor

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Facebook, kendi oyun servisi Facebook Gaming‘i Ekim ayında kapatma kararı aldı. İçerik oluşturucularla uzun yıllara dayanan anlaşmalar imzalayan şirket, metaverse evrenine odaklandığı için bu projesini sonlandırdığını açıkladı.
Facebook, Gaming uygulamasını Ekim’de kapatıyor

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, kendi oyun servisi Facebook Gaming‘i Ekim ayında kapatma kararı aldı.

Lansmanından sadece iki yıl sonra, Ekim ayında Facebook Gaming uygulamasını kapatacağını açıklayan şirketin oyun uygulaması, oyun severler tarafından favori yayıncıları takip etmeleri veya çeşitli oyunların resmi sosyal medya sayfalarıyla daha hızlı etkileşim kurmaları için kullanılıyordu.

Son yıllarda popüler hale gelen oyun yayıncılığı, Koronavirüs nedeniyle evde kapanan milyonlarca insan nedeniyle büyük şirketlerin ilgisini çekmeye başlamıştı. Ancak şirket, metaverse evrenine odaklandığı için bu projesini sonlandırma kararı aldı.

Facebook Gaming ekibinin yayınladığı açıklamada, “28 Ekim 2022’den itibaren iOS ve Android için Facebook Gaming uygulaması artık kullanılamayacak.

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