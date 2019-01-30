Facebook gençlere kişisel bilgileri karşılığında para ödüyor

Yapılan incelemeler, Facebook'un son araştırmasının, katılımcılara her türlü kişisel bilgilerine ulaşma karşılığında para ödediğini söylüyor.
Teknoloji haberleri ve analizleri yayınlayan TechCrunch sitesinin son araştırmasına göre Facebook'un bu son uygulaması Apple'ın gizlilik politikasını ihlal ediyor.
Rapora göre bu uygulama Facebook'a "neredeyse sınırsız erişim izni" veriyor. Facebook, kullanıcıların telefonlarındaki:
Mesajlaşma uygulamalarındaki videolar ve fotoğraflar da dâhil bütün içeriklerine
E-posta içeriklerine
İnternet tarama bilgisine
Hangi uygulamaların nerede ve ne zaman kullanıldığına
Kullanıcının devamlı ve canlı konum bilgisine
Ve kullanım verilerine ulaşabiliyor.
Bu verilerin yanı sıra Facebook'un, programa katılan kullanıcılardan Amazon siparişlerinin ekran görüntülerini alıp araştırmaya temin etmelerini istediği de ortaya çıktı.
Şirket, bunun bir piyasa araştırması olduğunu ve bütün katılımcıların onaylarının alındığını, 18 yaş altı kullanıcıların da ebeveyn izinlerinin alındığını belirtti.
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