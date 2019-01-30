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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Facebook gençlere kişisel bilgileri karşılığında para ödüyor

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Bir süredir kullanıcı bilgilerini toplamasıyla ilgili gündem olan Facebook'un, yaşları 13 ile 35 arasında değişen kullanıcılara "Facebook Araştırma Uygulaması" kurmaları karşılığında ayda 20 dolar (yaklaşık 105 lira) ödediği ortaya çıktı.
Facebook gençlere kişisel bilgileri karşılığında para ödüyor

Yapılan incelemeler, Facebook'un son araştırmasının, katılımcılara her türlü kişisel bilgilerine ulaşma karşılığında para ödediğini söylüyor.

Teknoloji haberleri ve analizleri yayınlayan TechCrunch sitesinin son araştırmasına göre Facebook'un bu son uygulaması Apple'ın gizlilik politikasını ihlal ediyor.

Rapora göre bu uygulama Facebook'a "neredeyse sınırsız erişim izni" veriyor. Facebook, kullanıcıların telefonlarındaki:

Mesajlaşma uygulamalarındaki videolar ve fotoğraflar da dâhil bütün içeriklerine

E-posta içeriklerine

İnternet tarama bilgisine

Hangi uygulamaların nerede ve ne zaman kullanıldığına

Kullanıcının devamlı ve canlı konum bilgisine

Ve kullanım verilerine ulaşabiliyor.

Bu verilerin yanı sıra Facebook'un, programa katılan kullanıcılardan Amazon siparişlerinin ekran görüntülerini alıp araştırmaya temin etmelerini istediği de ortaya çıktı.

Şirket, bunun bir piyasa araştırması olduğunu ve bütün katılımcıların onaylarının alındığını, 18 yaş altı kullanıcıların da ebeveyn izinlerinin alındığını belirtti.

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