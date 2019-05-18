Facebook, Haber Kaynağı Algoritmasını Değiştiriyor

Facebook, kullanıcı memnuniyetini arttırmak için haber kaynağında yeni bir algoritmaya geçiyor. Bu sayede, arkadaşlarınızdan gelen gönderiler ve ilgi alanlarınız ön plana çıkacak.

Facebook, son zamanlarda gizlilik konusunda kullanıcılarından çok fazla tepki almıştı. Şirket bu olumsuz görüşleri göz önünde bulundurarak platformu daha kişisel ve gizli bir yer haline getirmeyi amaçlıyor.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, platformu bilgi paylaşılan samimiyetsiz bir ortam olmaktan çıkartıp evinizde bulunan oturma odasındaki güvenli ve samimi ortamı dijital platforma taşımayı amaçladıklarını belirtti. Başka bir deyişle Facebook, kendinizi evinizde hissetmenizi sağlayacak bir platform olma konusunda ilerliyor.

Yeni haber akışı algoritması, hangi arkadaşınız ile ne kadar sık etkileşim kurduğunuza, ortak arkadaşlarınızın sayısı ve kimleri yakın arkadaş olarak işaretlediğinize bağlı olarak değişiyor.

Facebook yaptığı anketlerde, kullanıcıların daha çok takip ettiği içerikler, grupların hangi içeriklere yöneldiği gibi verileri bir araya getirerek bu algoritmayı oluşturuyor. Böylece kullanıcıların karşısına ilgilenmedikleri, rahatsız edici, sıkıcı içeriklerin çıkması yerine daha tutarlı ve güvenilir içerikler çıkacağı gözlemlendi.

Platformun bu yeni algoritmasıyla, kaybettiği kullanıcıları geri getirmeyi hedeflediği görülüyor. Peki, siz en çok hangi sosyal medya platformunu kullanıyorsunuz?