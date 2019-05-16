Facebook, hangi kullanıcıların hesaplarını engelleyeceğini açıkladı. Facebook tarafından yapılan açıklamada, engellemelerin daha çok canlı yayın üzerinden gerçekleştirileceği ifade edildi.

Yeni Zelanda’daki cami saldırısını gerçekleştiren kişinin Facebook üzerinden canlı yayın yapması, şirketi ekstra önlemler almaya zorladı.

Yeni Zelanda’da meydana gelen Cami saldırısında 9 kişi ölmüştü. Facebook, bu kadar büyük bir saldırının bir daha gerçekleşmemesi için canlı yayınlarda şiddet tespit ederse kullanıcıyı kısa süreliğine engelliyor.

Şirketin ne kadarlık bir engelleme yapacağı ise, tamamen canlı yayın yapılan videoya bağlı. Eğer bu canlı yayın ihlali uzun süre devam etmişse alınan engelleme cezası da artacak. Cornell ve Kaliforniya Üniversiteleri Ile anlaşma sağlayan Facebook, bu video analizleri için yapay zeka kullanacak.

Canlı yayınlarda kullanılan görüntülerin şiddet içerikli olup olmadığını tespit etmek son derece zor. Ancak Facebook uygulamasında, daha önceden hazır olarak yerleştirilmiş yapay zekalı yazılımlar bu şiddet içeriklerini önceden görebiliyor.