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Facebook Hesabında Yasa Dışı Av Görseli Paylaştı

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Düzova'da Yasa Dışı Av Görseli Paylaşımı: H.K.(E-40) Hakkında Yaban Hayatını Düzenleme Yasasına Aykırı İşlem Başlatıldı
Facebook Hesabında Yasa Dışı Av Görseli Paylaştı

Düzova'da Yapılan Yasa Dışı Avın Facebook'ta Paylaşımı: H.K.(E-40) Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı"

27 Aralık 2023 tarihinde Düzova'da, H.K.(E-40) adlı kişinin kendi sosyal medya hesabı üzerinden her av günü için belirlenen yasal av sayısının üzerinde (2 adet ova tavşanı) ölü ve kanlı av hayvanı içeren bir görsel paylaştığı tespit edilmiştir. Bu durum, yaban hayatını düzenleme yasasına aykırı olarak değerlendirilmiş ve bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir

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