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Facebook Hesabını Kapatanlara Kötü Haber

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Facebook Hesabını Kapatanlara Kötü Haber
Facebook Hesabını Kapatanlara Kötü Haber

Facebook'un bir servisi olan ve bugüne dek Facebook olmaksızın da kullanılabilen Messenger servisi için önemli bir gelişme yaşandı. Bugünden itibaren Messenger uygulamasını kullanabilmek için Facebook şartı aranacak. Facebook hesabı olmayanlar Messenger'ı kullanamayacak.

Facebook'un popüler mesajlaşma uygulaması Messenger, Facebook'tan ayrı bir uygulama olarak kullanıcılara sunulduktan sonra Facebook hesabı olmaksızın da kullanılabiliyordu.

Yani telefon numarasını kullananlar Messenger üzerinden iletişimde kalabiliyordu. Ancak Facebook, aldığı yeni bir kararla bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor. 

Facebook hesaplarının Messenger'a bağlanması zorunlu hale geliyor. Diğer bir deyişle “Messenger’a Facebook hesabım olmadan giriş yapabilir miyim?” sorusu için artık olumsuz bir cevap söz konusu.

Bu sorunun cevabı “Hayır, Messenger kullanmak için Facebook hesabı oluşturmanız gerekiyor” şeklinde değiştirildi.

Messenger kullanıcıları bu adımdan sonra ya Facebook hesabı oluşturmak ya da tekrardan aktif hale getirmek zorunda olacak; ya da başka bir alternatif uygulamayı kullanmak durumunda kalacak.

Ancak kullanıcıların asıl endişelendiği nokta WhatsApp için de benzer bir zorunluluğun getirilebilme ihtimali. Görünüşte Facebook ile doğrudan bir bağlantısı olmasa da, WhatsApp'ın sahibi olan Facebook'un böyle bir zorunluluğu getirebilme ihtimali hiç de düşük değil. 

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