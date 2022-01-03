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Facebook, Hollanda’nın Yeşil Hedeflerini Tehdit Ediyor

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Facebook, Hollanda'da büyük bir şehir kadar elektrik kullanacak dev bir veri merkezi inşa etmeyi planlıyor.
Facebook, Hollanda’nın Yeşil Hedeflerini Tehdit Ediyor

Sosyal medya devinin ana şirketi Meta, Zeewolde’deki 166 hektarlık kompleksin yenilenebilir enerji kaynaklarından çalıştırılmasını şart koştuğunu söylüyor. Ancak plan, ülkenin iklim değişikliği hedeflerini tehdit ediyor.

Instagram, Facebook ve WhatsApp’taki içerik için sunucu grubu, Hollanda rüzgar enerjisi üretiminin yaklaşık yüzde 10’unu temsil eden 1.380 gigawatt saat enerji tüketecek. Plan, Hollanda’nın halihazırda mücadele ettiği iklim değişikliği hedeflerini reddetmesi gerektiği anlamına geliyor.

Sekiz seçilmiş meclis üyesine sahip olan Leefbaar veya “Yaşanabilir” Zeewolde baskı grubundan Ben Sonneveld, “Bu enerji sorunuyla gelecek neslin sırtına binmeyi sorumsuz buluyoruz” dedi.

Çevre araştırma ajansı CE Delft’in direktörü Frans Rooijers, “Enerji geçişi için bu, kayda değer bir talep olacağı anlamına geliyor” dedi. Gaz ve kömürle çalışan elektrik santrallerinin fazladan elektrik talebi üretmesini önlemek için bu hedefler artık artırılmalıdır” dedi.

Facebook projesinden önce bile, sosyal medya şirketinin veri depolama ve iletimi Hollanda’nın elektriğinin yaklaşık yüzde 3’ünü tüketiyordu ve bu payın 2030 yılına kadar yüzde 10’un üzerine çıkması bekleniyor.

Sorun hızla Avrupa genelinde bir sorun haline geliyor. Meta’nın büyük bir veri merkezine sahip olduğu Danimarka’da, on yılın sonunda sunuculara güç sağlamak için ulusal enerji üretiminin yüzde 15’ine ihtiyaç duyulacak. Amerikan teknoloji şirketleri için bir merkez olan İrlanda’da, ulusal enerji sağlayıcısı EirGrid, veri merkezlerinin 2028 yılına kadar ülkenin elektriğinin neredeyse yüzde 30’unu emeceği konusunda uyardı.

Hollanda Veri Merkezi Derneği’nin genel müdürü Stijn Grove, yeni tesisin karşıtlarını ikiyüzlülükle suçladı: “İtirazlar ikiyüzlü. Sanki bu veri merkezleri gerekli değilmiş gibi. Herkes kullanıyor ama biz onları ülkemizde istemiyoruz?”

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