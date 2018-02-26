FACEBOOK İÇİN GÖRGÜ KURALLARI…

Geçtiğimiz günlerde mail postama “Facebok için Görgü Kuralları”başlıklı bir ileti düştü..Bu iletişim kanalı ilgili öneriler de var..Ben de sizle paylaşıyorum..…Artık yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen Facebook’ la ilgili bu maddelerde sizler de eklemeler yapabilirsiniz..Tabii çıkarmanız da mümkün..İşte o 21 kural:

1- İnsanları teklifsizce bir gruba eklemeyin!

2- Biriyle yazışmaya başlarken nezaket kurallarını unutmayın!

3- Dürtmek de ne demek?! Bu ne münasebetsizce bir iletişim kurma biçimi?! (Çok şükür bu kaldırıldı dürtülmekten kurtulduk)

4- Mankenlik ya da dizi oyunucusu ajansına başvuru fotoğrafı gibi fotoğraflarınızı yayınlamayın!

5- Deniz ve havuz fotoğrafı diye kendinizi teşhir etmeyin!

6- Değişik ruh hallerine kendinizi kaptırıp mesajlar atmayın. kimse sizi çekmek zorunda değil.

7- Güvenlik cahili olmayın! Her türlü bilginizi paylaşmayın!

8- Yediğinizi, içtiğinizi görgüsüzce fotoğraflamayın. Hakkınızda basit bir yargı oluşturuyorsunuz…

9- Mıç mıç ilişki yaşayanların balayında otel odasının fotoğraflarını görmek zorunda da değil kimse.

Ayrıca 2 gün sonra o ilişki bitince siz ne duruma düşeceksiniz?

10- “Facebook nikahı” diye bir nikah türü yok. “İlişkisi var”

Yazarken ya da yazdırırken geleceğinizi düşünün!

11- “Klavye delikanlılığı” tabiriyle, insanların siyasi, kültürel veya dini fikirlerine saldırıda bulunmayın!

12- Paylaşımlarınızda cinsiyetçi bir dil ayrımına gitmeyin.

“Erkkeeekk” ya da “Kadın gibisin” türünde mesela…

13- Komplekslerinizi sergilemeyin. Paylaşımlarınızı en az iki kere düşünerek yapın .

14- Kültürlü insan portresi çizeyim derken, cehaletinizi ortaya dökmeyin.

15- “Trafik canavarı” gibi, siz de “facebook canavarı” olmayın!

16- Kopyala / yapıştır şiirlerden bıktık.

17- “Özlü sözler” gittikçe daha fazla kamyon arkası ya da minibüs yazılarına dönüştü.

18- Birlikte fotoğraf çektirdiğiniz insanları izinsiz etiketlemeyin! Her anını sizin gibi facebook üzerinden paylaşmaya meraklı değildir belki de!

19- Dini duyguları, hastalık gibi olayları kendi reytinginize alet etmeyin! Utanç verici bir duruma düşüyorsunuz!

20- “Bu yazıyı paylaşırsanız üç gün içinde başınız göğe erecek, ama paylaşmazsanız cin çarpmışa dönersiniz” gibi, batıl inançlarınıza engel olamayıp paylaştığınız şeylerle başkalarını ne derece rahatsız edebileceğinizi biraz düşünün! Paylaşım kirliliği!

21- Hastalık bilgilerinizi, hastane görüntülerinizi paylaşmayın. İnsanlardan bu görüntüleriniz aracılığıyla ilgi dilenmeyin. Aciz ve acınası istekler bunlar. “Yarın ameliyat olacağım, dualarınızı eksik etmeyin”, ya da, “Sayfamda 3000 arkadaşım var, kimse ziyaretime gelmedi” gibi durumunuzu paylaşmak da ne demek? Dostunuz, yakınınız zaten Facebooktan yanınızda olsa ne olacak?

HOŞ ÇAKAL SEVGİLİ DOST…

Geçtiğimiz hafta unutulmaz besteci,güzel insan Türkay Altay ‘ sonsuzluğa uğurladık…Allahın rahmet üzerine olsun hocam…Bestelerin öksüz ama bize yadigar kaldı…Seni unutmayacağız…Şair Bülent Fevzioğlu aşağıdaki satırları paylaştı bloğunda…Selam olsun…

“Yıllar önce yazdığımız ve ‘’SUSMASIN ŞARKILAR’’ dediğimiz gibi…

Hiç susmayacak şarkıların…

Emek verdiğin olanca şarkılar ve türküler, ismin gibi ölümsüzdürler bundan sonra da…

Rahmetin çok olsun Hocam…

(bf)

SUSMASIN ŞARKILAR…

Söz: Bülent Fevzioğlu

Müzik: Türkây Altay

(Sevgili Dost Türkây Altay’ın

Aziz hatırasına…)

Eski bir şarkının yorgun sesinde

Bir dönem yaşanmış arzular vardır

Zor değil söylemek tüm sevdaları;

Her aşkın sende bir yeri vardır…

Susmasın şarkılar ah sesler gitmesin

Özlemle doluyum bu böyle bitmesin

Kim bilir belki de başka hiç duyamam;

Bir daha, bir daha yeniden söylensin…

‘‘İşte bu şarkıyla ben bir zamanlar

En güzel aşklara ses verdim'' dersin

''Nasıl da geçiyor en güzel yıllar;

Şarkıyı duymayan nereden bilsin…’’

(HAFTA SONUNUZ İÇİN NOT EDİN LÜTFEN)

MERİT INTERNATIONAL 2018 YILININ İLK SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE HAZIRLANIYOR

ÜNLÜ MODACI RAŞİT BAĞZIBAĞLI’DAN KIBRIS’A ÖZEL DEFİLE

Bugün günlerden pazartesi ama hafta sonu 3 mart Cumartesi günü akşamı saat 19.00 da kokteylle başlayıp,20.00 de defile ile devam edecek bu etkinliğin davetiyeleri ile bilgi Merit Hotel’lerin Halkla ilişkilerinden edinilebilir.

Geçtiğimiz hafta geniş bir gazeteci grubu ile katıldığım basın toplantısında bu etkinlikle ile ilgili aldığım notlar şöyle:

“Kuzey Kıbrıs’ın en önde gelen turizm yatırımcılarından biri olan Merit International, Sponsor olarak 2018 yılının ilk sosyal sorumluluk projesine hazırlanıyor. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yararına düzenlenecek defilede, dünyaca ünlü Kıbrıslı modacı Raşit Bağzıbağlı’nın “Merit Özel Koleksiyonu” sergilenecek.

3 Mart Cumartesi günü Merit Crystal Cove Hotel balo salonunda düzenlenecek defilenin baş mankeni Çağla Şikel olacak. 30 parça kıyafetin sergileneceği moda şöleninden elde edilecek gelir, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlanacak.

Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, Kuzey Kıbrıs’ta kültür ve sanatı canlandıracaklarını, bunun için de öncelikli olarak modayı seçtiklerini söyledi.

ENGELSİZ BİR YAŞAM İÇİN

Basın Toplantısında Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, Kıbrıslı Modacı Raşit Bağzıbağlı, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Kültür ve Sanat Faaliyetleri Sorumlusu Ruhsal Vudalı ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan hazır bulundu.

Engelsiz bir dünya yaratmak adına sorumluluklarının bulunduğunu belirten Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, “Merit International olarak, sponsorluklarımızla değerli adamızı kültür ve sanat alanında canlandırma, bunun yanı sıra dernek, vakıf ve kurumlara da destek sağlama çabasındayız. Biz bu organizasyonumuzda, engelsiz bir yaşama destek olmayı seçtik” dedi.

“ÖZEL BİR KOLEKSİYON SUNACAĞIZ”

Bir sosyal sorumluluk projesinde yer alacağı için çok şanslı olduğunu belirten Raşit Bağzıbağlı ise, “Merit ailesiyle birlikte böylesi anlamlı bir projede yer alacağım için çok şanslıyım ve heyecanlıyım. Canlı bir senfoni orkestrası eşliğinde sevgili Çağla Şikel ve diğer manken arkadaşlarımızla özel bir koleksiyon sunacağız” diye konuştu..

ÖNEMLİ BİR EKSİK TAMAMLANACAK

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ile Kültür ve Sanat Faaliyetleri Sorumlusu Ruhsal Vudalı da, desteklerinden dolayı NET Holding ve tüm Merit ailesine teşekkürlerini sundular. Günay Kibrit ise konuşmasında , bu anlamlı defileden elde edilecek gelir ile derneğin bünyesinde bulunan Mehmet Reis Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin önemli bir eksiğini tamamlanacağının altını çizdi.”